Το παρασκήνιο της αόριστης εκεχειρίας και οι προθέσεις Τραμπ - Πλήρως κατακερματισμένη η ιρανική ηγεσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη (21/04), επέκταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, λίγο πριν εκπνεύσει η ισχύς της και ενώ δεν υπήρχε καμία εξέλιξη όσον αφορά στη συνέχεια των συνομιλιών στο Πακιστάν για τη λήξη του πολέμου.

Κατά τον προσφιλή του τρόπο, έκανε ανάρτηση στο Truth Social ενημερώνοντας για την επέκταση, αλλά δεν έδωσε ακριβές χρονικό πλαίσιο όσον αφορά στο πότε θα λήξει και αυτή η περίοδος ησυχίας, σε μία ιδιαίτερα ανήσυχη εποχή.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Axios ανέφεραν πως ο Τραμπ θα δώσει στο Ιράν μερικές μέρες για να παρουσίασει μία αντιπρόταση, αλλιώς θα τελειώσει η εκεχειρία.

«Είναι διατεθειμένος να δώσει 3 με 5 μέρες εκεχειρίας για να επιτρέψει στους Ιρανούς να συγκροτηθούν» είπε μία από τις πηγές.

Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του CNN, με την περίοδο της κατάπαυσης πυρός να τελειώνει, ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε, ξανά, μπροστά στο επίμονο ερώτημα τι να κάνει στο Ιράν.

Με τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς, να περιμένει - ανυπόμονα - για να επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος και να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, δεν υπήρξε καμία πληροφορία από την άλλη πλευρά για το αν θα κάνει το ταξίδι ή όχι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παρότρυναν τον κορυφαίο διαμεσολαβητή από το Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, να λάβει έστω και ένα ελάχιστο δείγμα των προθέσεών τους, ύστερα από μέρες σιωπής, αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να αναβληθεί το ταξίδι.

Πηγές από τον Λευκό Οίκο, που επικαλείται το ίδιο μέσο, πιστεύουν πως ο λόγος για τον οποίο επικράτησε αυτή η σιγή ασυρμάτου είναι ο μεγάλος διχασμός που υπάρχει στο εσωτερικό του Ιράν, μετά την εκτέλεση σημαντικών αξιωματούχων που κινούσαν τα νήματα.

Ο διχασμός στο εσωτερικό του Ιράν

Τις ίδιες πληροφορίες μεταφέρει και το Axios, το οποίο αναφέρει πως ο διχασμός αυτός είχε γίνει ορατός από το προηγούμενο στάδιο των συνομιλιών.

Οι επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, χαρακτηριστικά, είχαν αρνηθεί να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επικοινωνεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Οι στρατηγοί των Φρουρών φαίνεται ότι έχουν πάρει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα οι διαπραγματευτές να κινούνται σε θολά στρατηγικά νερά.

«Υπάρχει απόλυτος διχασμός στο Ιράν, μεταξύ των διαπραγματευτών και του στρατού και καμία πλευρά δεν έχει πρόσβαση στον Ανώτατο Ηγέτη, ο οποίος δεν αντιδρά» σημείωσε άτομο με γνώση της υπόθεσης.

Πιστεύεται πως η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ αποτελεί τον κύριο λόγο αυτής της κατάστασης. Το άτομο αυτό είχε το πολιτικό βάρος να επιβληθεί, παίρνοντας όλες τις αποφάσεις. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι αυτόν είχε ορίσει αντικαταστάτη του ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο αντικαταστάτης του, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, ο κύριος ρόλος του οποίου είναι να συντονίζει τις επικοινωνίες των Φουρών, της πολιτικής ηγεσίας και του Ανώτατου Ηγέτη, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός.

Τέλος του πολέμου, φαίνεται να θέλει ο Τραμπ

Κατά το Axios, ο Τραμπ πιστεύει ότι έχει πετύχει ό,τι μπορούσε στρατιωτικά στο Ιράν και θέλει να αποχωρήσει από τον ιδιαίτερα κοστοβόρο - οικονομικά και πολιτικά - πόλεμο.

«Φαίνεται, σίγουρα, πως δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη πλέον και έχει πάρει την απόφαση να τελειώσει τον πόλεμο» σημείωσε μία πηγή.

Αλλά, αν το Πακιστάν δεν καταφέρει να πείσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στις συζητήσεις, η επανέναρξη του πολέμου φαίνεται να είναι μονόδρομος.

Όλες οι πλευρές αναμένουν από τον Χαμενεΐ να σπάσει τη σιωπή του τις επόμενες 1-2 μέρες και να δώσει ξεκάθαρες κατευθυντήριες για τις επόμενες κινήσεις της χώρας του.