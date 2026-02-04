Έπεσε η υπογραφή Τραμπ: Τέλος το shutdown στις ΗΠΑ

Και επίσημα «τελεία» μπήκε για το shutdown στις Ηνωμένες Πολιτείες,αφού η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ένα πακέτο δαπανών άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων που θέτει τέλος στο μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης.

Ο νόμος ψηφίστηκε με 217 ψήφους υπέρ και 214 κατά, με 21 Δημοκρατικούς να συντάσσονται με τους Ρεπουμπλικάνους στην υποστήριξή του.



Υπενθυμίζεται ότι, οι ΗΠΑ μπήκαν στην κατάσταση «δημοσιονομικής παράλυσης» το Σάββατο (31/1).

Το μέτρο, το οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σε νόμο αμέσως μετά την ψήφισή του, χρηματοδοτεί πολλά από τα μεγαλύτερα υπουργεία της κυβέρνησης μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους τον Σεπτέμβριο. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και τα υπουργεία Μεταφορών, Παιδείας και Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης.

Η συμφωνία για τις δαπάνες περιλαμβάνει επίσης ένα προσωρινό μέτρο για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έως τις 13 Φεβρουαρίου. Οι νομοθέτες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάστημα 10 ημερών για να διαπραγματευτούν αλλαγές στην επιβολή της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής νομοθεσίας, μετά τον θάνατο των Renee Macklin Good και Alex Pretti στο Μινεάπολη τον περασμένο μήνα.

Οι Δημοκρατικοί, σύμφωνα με το npr.org, ζητούν διάφορες μεταρρυθμίσεις, όπως κάμερες που φοριούνται στο σώμα, απαγόρευση στους αστυνομικούς να κρύβουν την ταυτότητά τους και απαίτηση δικαστικών ενταλμάτων για τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου.

Παρόλο που υπάρχει διμερής υποστήριξη για τις κάμερες που φοριούνται στο σώμα, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εκφράσει αντίσταση σε άλλες απαιτήσεις των Δημοκρατικών, σηματοδοτώντας μια δύσκολη πορεία για τις διαπραγματεύσεις.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, John Thune, R-S.D., και άλλοι κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί έχουν ήδη σηματοδοτήσει ότι θα χρειαστεί ένα άλλο βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για την εσωτερική ασφάλεια. Ακόμη και χωρίς ένα άλλο προσωρινό μέτρο, η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ θα συνεχιστεί.

Το Κογκρέσο χορήγησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων για τέσσερα χρόνια στο νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για τους φόρους και τις δαπάνες που ψηφίστηκε πέρυσι.

