Στην Αθήνα ο Μακρόν: Επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» και επισφράγιση της συμμαχίας

Με ισχυρούς γεωπολιτικούς συμβολισμούς και επίκεντρο την ευρωπαϊκή άμυνα, ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (24.04.2026), η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα. Η έλευσή του επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης θα αποτελέσει η κοινή επίσκεψη της υπερσύγχρονης φρεγάτας FDI «Κίμων» από τον Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αύριο το πρωί (25/4), αναμένεται να την επισκεφθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ώστε να υπογράψουν την συμφωνία για την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα 5 έτη.

Μετά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας και τη μετάβασή τους στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση της «Καθημερινής» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο». Ο Γάλλος Πρόεδρος θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η ημέρα θα κλείσει με επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, με περίπου 110 προσκεκλημένους.

Το «παρών» θα δώσουν κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου (Γ. Μπρατάκος, Σπ. Θεοδωρόπουλος).

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί χωρίς τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό», αναμένοντας σύντομα εξιτήριο.