Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια εν μέσω περιόδου αιχμής και τα βλέμματα είναι στραμμένα στους νέους συνοριακούς ελέγχους της ΕΕ οι οποίοι φέρεται να δημιουργούν «ουρές».

Μιλώντας στον Guardian, ο επικεφαλής των ελληνικών αεροδρομίων δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι «δυσάρεστοι και επικίνδυνοι» συνοριακοί έλεγχοι της ΕΕ χρειάζονται αναθεώρηση.

Ο Alexander Zinell, διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, ήταν ένας από τους πολλούς επικριτές που κατήγγειλαν «θεμελιώδη ελαττώματα» στο σύστημα εισόδου-εξόδου (EES), το οποίο απαιτεί από τους επιβάτες εκτός ΕΕ να λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες στην αρχή του ταξιδιού τους και να επαληθεύονται κάθε φορά που φεύγουν ή επανεισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν.

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Τα αεροδρόμια της Zinell αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν κιόσκια για να προστατεύουν τους επιβάτες στην ουρά από τον ήλιο καθώς περιμένουν να διεκπεραιωθούν, ενώ τα ευάλωτα άτομα έχουν δοθεί προτεραιότητα μέσω της ασφάλειας για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

«Είναι πολύ δυσάρεστο για τους επιβάτες, ακόμη και επικίνδυνο», είπε ο Zinell στο βρετανικό μέσο.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη δηλώσει ότι η αστυνομία δεν θα ελέγχει τους Βρετανούς επιβάτες, αν και δεν υπάρχει γενική νομική εξαίρεση από τα βιομετρικά τεστ. Οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών εκτός ΕΕ που διέρχονται από τα αεροδρόμια του Zinell, τα οποία περιλαμβάνουν την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Μύκονο και την Κρήτη.

Η συνοριακή αστυνομία έχει ευελιξία βάσει των κανόνων της ΕΕ να αναστείλει τους ελέγχους σε ώρες αιχμής, αλλά αυτό το δικαίωμα πρόκειται να λήξει τον Σεπτέμβριο. Ο Zinell είπε ότι η ευελιξία ήταν το μόνο πράγμα που κράτησε το σύστημα, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο, από την «κατάρρευση» εξαιτίας των καθυστερήσεων