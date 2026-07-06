Προβληματισμός από τις μεγάλες ουρές στα αεροδρόμια της ΕΕ: Σύσκεψη της Κομισιόν - «Μπαίνει» και η Frontex

Τα σοβαρά προβλήματα με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων (EES) που προκαλεί τεράστια αναμονή σε αεροδρόμια όπως οι Βρυξέλλες αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να λάβει μέτρα ενόψει καλοκαιριού.

Οι καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής στα αεροδρόμια αγγίζουν έως και τις 5 ώρες, καθώς οι συνοριακές υπηρεσίες αδυνατούν να επεξεργαστούν γρήγορα τους ταξιδιώτες.

Το σύστημα EES (Entry/Exit System) είναι το νέο ψηφιακό σύστημα της ΕΕ για τον έλεγχο συνόρων. Καταγράφει τους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες όταν μπαίνουν και βγαίνουν από τον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφραγίδα στο διαβατήριο. Συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία όπως τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία ταξιδιού και βιομετρικά δεδομένα.

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Λήψη μέτρων ενόψει καλοκαιριού

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, αμαμένεται να συγκληθεί αύριο σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία για το θέμα, καθώς λόγω καλοκαιριού, το πρόβλημα εντείνεται.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών και καταγραφών, πάνω από 2 εκατ. την εβδομάδα». Η Επιτροπή υποστηρίζει συνεχώς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και η υποστήριξή της θα συνεχιστεί πλήρως.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν σχετίζονται όλες οι δυσκολίς που αντιμετωπίζουν ορισμένα αεροδρόμια με το ίδιο το σύστημα, «αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν» και εξήγησε ότι αφορούν υποδομές και τεχνική ικανότητα.

Προκειμένου να βρεθεί λύση, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex, με προσωπικό στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, αλλά και για να βοηθήσει στην εφαρμογή της νέας εφαρμογής προ-εγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη μέλη και ουσιαστικά διευκολύνει τη διαδικασία.