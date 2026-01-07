Επικεφαλής Κογκρέσου: «Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατού για να καταλάβουν τη Γροιλανδία»

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πιθανή χρήση του στρατού για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα (07/01) ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να την καταλάβουν.

«Μελετούν τους διπλωματικούς διαύλους», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές, εκ των οποίων η «χρήση του στρατού» για να αποκτήσει αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, δεν αντιπροσώπευαν παρά «γενικές δηλώσεις», πρόσθεσε.