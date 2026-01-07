Μενού

Επικεφαλής Κογκρέσου: «Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατού για να καταλάβουν τη Γροιλανδία»

Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικών μέσων για να καταλάβουν τη Γροιλανδία σύμφωνα με τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Reader symbol
Newsroom
kapitolio
Καπιτώλιο | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πιθανή χρήση του στρατού για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα (07/01) ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να την καταλάβουν.

«Μελετούν τους διπλωματικούς διαύλους», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

Διαβάστε επίσης: Ανάλυση Politico: Οι τέσσερις επιλογές Τραμπ για να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία

Οι χθεσινές δηλώσεις του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές, εκ των οποίων η «χρήση του στρατού» για να αποκτήσει αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, δεν αντιπροσώπευαν παρά «γενικές δηλώσεις», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ