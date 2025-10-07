Επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν: Στο επίκεντρο Γάζα, Ουκρανία και διμερείς σχέσεις

Ολοκληρώθηκε τηλεφωνική συνομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση τόσο την εκεχειρία στη Γάζα όσο και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε επίσης ότι οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας, ενώ παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας για τα γενέθλιά του.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ