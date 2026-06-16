Στενά του Ορμούζ: Θα χρειαστούν εβδομάδες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων

Εβδομάδες θα χρειαστούν για να αποκατασταθεί η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ώστε να υπάρξει η βεβαιότητα ότι η ειρηνευτική συμφωνία υλοποιείται.

Την παραπάνω δήλωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Mitsui O.S.K. Lines στους Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο δίαυλος θα ανοίξει την Παρασκευή (19/06) αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

«Με δεδομένη την εμπειρία των τελευταίων μηνών, πιστεύω ότι είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι θα χρειασθεί κάνα δυο εβδομάδες, αν όχι μήνα», δήλωσε ο Γιοτάρο Ταμούρα πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη δεν μετέβαλε την εκτίμηση του Γιοτάρο Ταμούρα, σημειώνουν οι Financial Times όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις προς μία κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, οι (ναυτιλιακές) δραστηριότητες δεν θα επαναληφθούν μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν ικανές συνθήκες ασφαλείας», ανακοίνωσε η Mitsui O.S.K. Lines με email στο Reuters.

«Η επανάληψη της διέλευσης θα απαιτήσει στενό συντονισμό με τις κυβερνήσεις των ενεχομένων χωρών, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων», γράφει στην δήλωσή της η Mitsui.

Η Mitsui O.S.K. είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες εταιρείες της Ιαπωνίας, με στόλο περισσότερων των 900 πλοίων, ανάμεσά τους τάνκερ, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και οχηματαγωγά.

Ο Τραμπ έγραψε χθες στο Truth Social ότι πλοία μεταφοράς πετρελαίου αρχίζουν να κινούνται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ κατά μήκος του νότιου διαδρόμου «που είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένος και καθαρός».