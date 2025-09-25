Επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν»

Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία των ΗΠΑ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία, απευθύνουν με επιστολή τους 20 Αμερικανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και οι Ελληνοαμερικανοί Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, και εκφράζει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.

Οι βουλευτές προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία «θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και θα έθετε σε δοκιμασία τις σχέσεις με σημαντικούς συμμάχους».

Όπως σημειώνουν, η κυβέρνηση βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις για «μία σημαντική συμφωνία για τα F-16» και «τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35», κάτι που προκαλεί ανησυχία.

Σύμφωνα με την επιστολή, «η προώθηση μιας τέτοιας πώλησης χωρίς την εκπλήρωση των απαιτήσεων της νόμιμης πιστοποίησης θα παραβίαζε τον αμερικανικό νόμο», υπονοώντας ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις που θέτει το Κογκρέσο.

Το S-400 και οι κίνδυνοι για την τεχνολογία των ΗΠΑ

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των βουλευτών αφορά την κατοχή του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία. Όπως αναφέρουν, «το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ», καθώς μπορεί να επιτρέψει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητη τεχνολογία, ειδικά αν λειτουργεί παράλληλα με τα F-16 ή F-35.

Αυτός ο κίνδυνος, όπως υπενθυμίζουν, οδήγησε στην απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 και στην επιβολή κυρώσεων βάσει της Πράξης CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).

Νομικά εμπόδια και το Άρθρο 1245

Η επιστολή αναφέρεται επίσης στο Άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2020, το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Οι βουλευτές τονίζουν ότι «δεν έχει παρασχεθεί τέτοια πιστοποίηση στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις».

Επομένως, οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 χωρίς αυτή την πιστοποίηση «θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ».

«Ωστόσο, δεν έχει παρασχεθεί τέτοια πιστοποίηση στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις για μια τέτοια πιστοποίηση.

Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 ή σχετικών συστημάτων ελλείψει αυτής της πιστοποίησης θα αποτελούσε επομένως σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης αυτών των απαιτήσεων… θα αψηφούσε κατάφωρα την πρόθεση του Κογκρέσου», αναφέρει ακόμα

Σταθερή θέση του Κογκρέσου: Όχι F-35 στην Τουρκία

Οι βουλευτές υπενθυμίζουν ότι το Κογκρέσο έχει διαχρονικά υποστηρίξει διακομματικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. «Οποιαδήποτε κίνηση για την αντιστροφή αυτής της πολιτικής χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από το νόμο πιστοποίηση θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου και θα σήμαινε σε άλλους ότι η νομοθεσία και οι στρατηγικές αρχές των ΗΠΑ μπορούν να αγνοηθούν», καταλήγουν.

Η επιστολή των 20 βουλευτών αποτελεί μια παρέμβαση στο ζήτημα της στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία, θέτοντας ως προτεραιότητα τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Η στάση τους αντανακλά τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανησυχίες και την ανάγκη για σαφείς κανόνες στη διαχείριση στρατιωτικών τεχνολογιών.