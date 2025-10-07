Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία: Απομακρύνθηκε με χειροπέδες ο γιος της

«Μάχη» για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ, στη Γερμανία μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε σήμερα το μεσημέρι (7/10), με αποτέλεσμα τον σοβαρό της τραυματισμό.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η Ίρις Στάλτσερ, μια σοσιαλδημοκράτης που επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο, μετά την εκλογή της ως δήμαρχος της Herdecke στην περιοχή του Ρουρ πριν από μια εβδομάδα, βρέθηκε από τον γιο της.

Ωστόσο, νέες πληροφορίες από την ίδια εφημερίδα κάνουν λόγο πως ο υιοθετημένος της γιος αποχώρησε από το σημείο του εγκλήματος, το σπίτι της δημάρχου στη Γερμανία, με χειροπέδες, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς το έγκλημα.

Γερμανία: Ποια είναι η δήμαρχος

Η 57χρονη μητέρα δύο εφήβων, η Στάλτσερ είναι εργατολόγος, που εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην τοπική πολιτική του Herdecke, μιας ιστορικής πόλης με περίπου 20.000 κατοίκους.

«Λάβαμε νέα για ένα φρικτό έγκλημα στο Herdecke», έγραψε ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της υποψήφιας δημάρχου και ελπίζουμε να αναρρώσει πλήρως».

Η Bild ανέφερε ότι ο 15χρονος υιοθετημένος γιος της Στάλτσερ είχε μεταφερθεί από τον τόπο του εγκλήματος με χειροπέδες και φορώντας φόρμα για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων. Η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της βρισκόταν επίσης στο σπίτι, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό έγινε αποκλειστικά για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων», πρόσθεσε η εφημερίδα. Ο γιος είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες, σύμφωνα με την Bild.

Με πληροφορίες από Reuters