Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, και όπως όλα δείχνουν η κύρια ύποπτη είναι η κόρη της.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυρία Στάλτσερ, η οποία εξελέγη μόλις την περασμένη εβδομάδα δήμαρχος στην πόλη Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, στη σημερινή της κατάθεση κατηγόρησε την κόρη της για την επίθεση που δέχθηκε χθες στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας ανέφεραν ακόμη ότι στο εσωτερικό του σπιτιού έχουν βρεθεί στοιχεία που υποδεικνύουν τη 17χρονη και τον 15χρονο αδελφό της ως δράστες της επίθεσης. Η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε χθες την αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία.

Τα δύο παιδιά προσήχθησαν ήδη χθες και αντιμετωπίζουν υποψίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και σήμερα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία προστασίας ανηλίκων. Επιπλέον, η αστυνομία στη Γερμανία διευκρίνισε εκ νέου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά υποκινούμενη πράξη, ενώ πρόσθεσε ότι και κατά το παρελθόν έχει χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας στην κατοικία της Ίρις Στάλτσερ για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.