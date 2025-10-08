Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, και όπως όλα δείχνουν η κύρια ύποπτη είναι η κόρη της.
Μάλιστα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυρία Στάλτσερ, η οποία εξελέγη μόλις την περασμένη εβδομάδα δήμαρχος στην πόλη Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, στη σημερινή της κατάθεση κατηγόρησε την κόρη της για την επίθεση που δέχθηκε χθες στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας.
Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας ανέφεραν ακόμη ότι στο εσωτερικό του σπιτιού έχουν βρεθεί στοιχεία που υποδεικνύουν τη 17χρονη και τον 15χρονο αδελφό της ως δράστες της επίθεσης. Η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε χθες την αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία.
Τα δύο παιδιά προσήχθησαν ήδη χθες και αντιμετωπίζουν υποψίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και σήμερα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία προστασίας ανηλίκων. Επιπλέον, η αστυνομία στη Γερμανία διευκρίνισε εκ νέου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά υποκινούμενη πράξη, ενώ πρόσθεσε ότι και κατά το παρελθόν έχει χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας στην κατοικία της Ίρις Στάλτσερ για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
- Ο «Μαντέλα» της Παλαιστίνης που θέλει απεγνωσμένα ελεύθερο η Χαμάς: «Κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ
- Στο πλευρό της Τουρκίας η Ζαχάροβα: «Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο το 1974 στην Κύπρο»
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.