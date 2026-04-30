Επίθεση στην Αυστραλία: Εβραϊκή οργάνωση είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο αντισημιτικής επίθεσης

Μια εβραϊκή οργάνωση στην Αυστραλία είχε προειδοποιήσει την αστυνομία για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης λίγο πριν την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ τον Δεκέμβριο, όπως αποκάλυψε σήμερα η έρευνα για την τραγωδία.

Ο Ναβίντ Άκραμ και ο πατέρας του Σατζίντ Άκραμ, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης, κατηγορούνται ότι άνοιξαν πυρ για περίπου δέκα λεπτά στις 14 Δεκεμβρίου με στόχο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την εβραϊκή γιορτή της Χανουκά σκοτώνοντας 15 άτομα.

Διαβάστε ακόμα: Επίθεση στο Σίδνεϊ: Κίνητρο «η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους»

«Μια τρομοκρατική επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας στη Νέα Νότια Ουαλία (την πολιτεία όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ) είναι πιθανή και το επίπεδο υποκίνησης σε αντισημιτικό μίσος είναι υψηλό», έγραψε η Ομάδα Ασφάλειας Κοινότητας (Σ.τ.Σ: οργανισμός επιφορτισμένος με την προστασία της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία) σε email που στάλθηκε λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την επίθεση και δημοσιοποιήθηκε τώρα από την ερευνητική επιτροπή.

Εκείνη την εποχή, η αστυνομία, σύμφωνα με την οργάνωση, απάντησε ότι δεν ήταν σε θέση να αναπτύξει μόνιμα ειδικούς αστυνομικούς, προτείνοντας αντ' αυτού να στείλει κινητές περιπολίες για να «περάσουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση».

Αυτή η ανταλλαγή αποκαλύφθηκε με τη δημοσίευση των προκαταρκτικών ευρημάτων της επιτροπής υπό την προεδρία της δικαστή Βιρτζίνια Μπελ. Δημοσιοποιήθηκε καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έντονη κριτική μετά την τραγωδία, κατηγορούμενη ότι επέτρεψε την άνοδο του αντισημιτισμού από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Υπό πίεση και αντιμέτωπη με τη δημόσια κατακραυγή, η κυβέρνηση δημιούργησε τον Ιανουάριο αυτή τη δημόσια επιτροπή, το υψηλότερο επίπεδο του είδους του στην Αυστραλία.

Ο Ναβίντ Άκραμ κατηγορήθηκε για τρομοκρατία και για 15 ανθρωποκτονίες σε σχέση με την πιο θανατηφόρα επίθεση στην Αυστραλία εδώ και τρεις δεκαετίες. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο στα μέσα Φεβρουαρίου, για περίπου πέντε λεπτά μέσω βιντεοκλήσης από το κελί της φυλακής του.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση ήταν εμπνευσμένη από την ιδεολογία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), αλλά οι δύο άνδρες δεν έλαβαν εξωτερική βοήθεια και δεν ήταν μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο Ναβίντ Άκραμ ερευνήθηκε από τις αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες το 2019 για τους δεσμούς του με το ISIS.

Συστάσεις

Η Βασιλική Επιτροπή Έρευνας συνέστησε επίσης την αναμόρφωση των αντιτρομοκρατικών μονάδων, η οποία «θα πρέπει να ασχοληθεί με τις δομές διοίκησης, την ενσωμάτωση των ομάδων, την πρόσβαση σε συστήματα και τις ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών». Η αστυνομία θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας σε «δημόσιους» εβραϊκούς εορτασμούς.

Αρκετές από τις συστάσεις της επιτροπής που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες ή ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις τρέχουσες έρευνες, αποκρύφθηκαν.

Ο Άλεξ Ρίβτσιν, εκπρόσωπος της τοπικής εβραϊκής κοινότητας, παραδέχτηκε ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν κυριευτεί από ένα «γενικό αίσθημα ανησυχίας» ενόψει της Χανουκά.

«Η αστυνομία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων και φαίνεται ότι αυτό δεν έγινε επαρκώς», δήλωσε στο ABC News. «Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις (...)».

Μετά την τραγωδία, το κοινοβούλιο αυστηροποίησε τη νομοθεσία του για τα εγκλήματα μίσους και τα πυροβόλα όπλα τον Ιανουάριο.

Οι οικογένειες των θυμάτων έστειλαν επίσης επιστολή στον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζι τον Δεκέμβριο, απαιτώντας «απαντήσεις» και ομοσπονδιακή έρευνα για τα γεγονότα. Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας ζήτησε συγγνώμη.

«Η ύψιστη ευθύνη μιας πολιτειακής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τον λαό της και στις 14 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, δεν το κάναμε αυτό. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη γι' αυτό σήμερα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής των Εργατικών Κρις Μινς. Η πολιτειακή αστυνομία, από την πλευρά της, δήλωσε ότι θα εξετάσει τα ευρήματα της έρευνας, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.