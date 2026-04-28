Μενού

Επίθεση Τραμπ στον Μερτς: «Αν το Ιράν είχε πυρηνικά ο κόσμος θα ήταν όμηρος»

Επίθεση κατά του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας μεταξύ άλλων «δεν έχει ιδέα για τι μιλάει».

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως υποστήριξε, ο Μερτς «δεν έχει ιδέα για τι μιλάει», σχολιάζοντας τη στάση του σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ τόνισε πως σε μια τέτοια περίπτωση «όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος χειρίζεται το ζήτημα του Ιράν με τρόπο που, όπως είπε, θα έπρεπε να είχαν υιοθετήσει εδώ και καιρό άλλοι ηγέτες και χώρες.

 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ