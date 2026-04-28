Επίθεση Τραμπ στον Μερτς: «Αν το Ιράν είχε πυρηνικά ο κόσμος θα ήταν όμηρος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως υποστήριξε, ο Μερτς «δεν έχει ιδέα για τι μιλάει», σχολιάζοντας τη στάση του σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ τόνισε πως σε μια τέτοια περίπτωση «όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος χειρίζεται το ζήτημα του Ιράν με τρόπο που, όπως είπε, θα έπρεπε να είχαν υιοθετήσει εδώ και καιρό άλλοι ηγέτες και χώρες.