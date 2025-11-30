Εργαζόμενη σε κρουαζιερόπλοιο γυμνιστών αποκαλύπτει την οδηγία στους επιβάτες όταν «εξάπτονται»

Μια γυναίκα που εργαζόταν σε κρουαζιερόπλοιο γυμνιστών με 2.000 άτομα περιέγραψε λεπτομερώς τι έλεγε στους επιβάτες σε περίπτωση που διεγείρονταν λόγω της...λίμπιντο στην ατμόσφαιρα.

Νωρίτερα φέτος, είχε φουντώσει η συζήτηση αφορούσε για τις λεγόμενες «γυμνές» κρουαζιέρες, με πολλούς επιβάτες να αποτείνονται στον Τύπο για να συζητήσουν τι συμβαίνει όταν όλοι οι συμμετέχοντες είναι γυμνιστές.

Θα πίστευε κανείς ότι η επιβίβαση σε μία από αυτές τις κρουαζιέρες θα ήταν ο μόνος τρόπος για να βιώσει κανείς αυτό που πραγματικά περιλαμβάνεται, αλλά πολλοί άνθρωποι που έχουν εργαστεί σε αυτές έχουν περιγράψει λεπτομερώς τι πραγματικά συμβαίνει.

Κρουαζιερόπλοιο: Οδηγίες προς «ευερέθιστους» ναυτιλλόμενους

Ένας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου που «αποβιβάστηκε από μια κρουαζιέρα με 2.000 άτομα» πέρυσι, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Reddit για να αποκαλύψει τη μοναδική του εμπειρία.

Εν τω μεταξύ, η Kat Whitmire, διοργανώτρια κρουαζιέρων για την εταιρεία γυμνιστών Bare Necessities, αποκάλυψε επίσης τι πραγματικά συμβαίνει.

Μιλώντας στο Business Insider, η Whitmire εξήγησε ότι στην πραγματικότητα είναι κανόνας στο πλοίο ότι «οι άνδρες δεν μπορούν να είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι».

Μοιράστηκε επίσης τις συμβουλές που προσφέρει στους άνδρες εάν αρχίσουν να νιώθουν ότι μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη άβολη κατάσταση.

Ο Whitmire είπε: «Λέμε ότι αν αρχίσουν να νιώθουν τα πράγματα να κινούνται εκεί κάτω, καλό είναι να πέφτουν σε κρύο νερό ή να σκέφτονται το μπέιζμπολ».

Οι συμβουλές της διοργανώτριας εξηγούν τι είπε ένας γυμνός άνδρας επιβάτης κρουαζιέρας σχετικά με το ζήτημα της διέγερσης, όταν ένας χρήστης του Reddit ρώτησε αν οι τυχαίες στύσεις «δεν θεωρούνταν θετικές».

Αυτός ο κανόνας κατά της διέγερσης είναι μόνο ένας από τους διάφορους όρους που έχει θεσπίσει η Bare Necessities για τους επιβάτες. Ένας άλλος όρος είναι ότι οι επιβάτες πρέπει να ζητούν άδεια πριν τραβήξουν φωτογραφία με κάποιον άλλον.

Ένας άλλος κανόνας αφορά το ένα μέρος όπου πρέπει να φοριούνται ρούχα - την επίσημη τραπεζαρία.

Η Γουίτμαϊρ εξηγεί ότι υπάρχει ένας ενδυματολογικός κώδικας που λέει «όχι γλουτούς, όχι θηλές και όχι οπίσθια» στην τραπεζαρία, κυρίως επειδή το προσωπικό που εργάζεται εκεί συχνά κουβαλάει δίσκους με καυτό φαγητό και κανείς δεν θα ήθελε να πέσει πάνω του χωρίς...προστασία.