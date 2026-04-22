Υψηλότερες τιμές στα προφυλακτικά ενδέχεται να πληρώνουν πολύ σύντομα οι καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της Karex, του μεγαλύτερου κατασκευαστή προφυλακτικών στον κόσμο, προειδοποίησε ότι η εταιρεία ίσως χρειαστεί να αυξήσει τις τιμές της έως και κατά 30% ή και περισσότερο, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, καθώς το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η Karex, με έδρα τη Μαλαισία, παράγει περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και προμηθεύει κορυφαίες μάρκες όπως η Durex και η Trojan, καθώς και κρατικά συστήματα υγείας, όπως το NHS στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένει ασαφής, ενώ ο Τραμπ έχει δώσει αόριστη παράταση της εκεχειρίας.

Διαβάστε ακόμα: Το παρασκήνιο της αόριστης εκεχειρίας και οι προθέσεις Τραμπ - Πλήρως κατακερματισμένη η ιρανική ηγεσία

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης του πετρελαίου και η διαταραή της ομαλής μεταφοράς του έχει προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, πολύ πέρα από την αγορά ενέργειας.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου μεταφέρεται συνήθως μέσω αυτών των στενών.

Η Karex χρησιμοποιεί υλικά που προέρχονται από το πετρέλαιο, όπως αμμωνία για τη συντήρηση του λατέξ και λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη.

Η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί περίπου κατά 30% φέτος, σύμφωνα με τον Goh, την ίδια στιγμή που οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν γίνει πιο περιορισμένες και η προμήθεια πρώτων υλών πιο δύσκολη. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς και οι καθυστερήσεις στις αποστολές έχουν επιδεινώσει τις ελλείψεις.

«Σε δύσκολες περιόδους, η ανάγκη χρήσης προφυλακτικών είναι ακόμη μεγαλύτερη, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον, όπως το αν θα έχεις δουλειά τον επόμενο χρόνο», δήλωσε στο Bloomberg.

«Αν αποκτήσεις παιδί τώρα, θα έχεις ένα στόμα παραπάνω να θρέψεις», πρόσθεσε.

Η αύξηση των τιμών των προφυλακτικών είναι απλώς μία από τις συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται πολύ πέρα από τις αγορές ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων, και οι καταναλωτές αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται.