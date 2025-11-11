Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας το μεσημέρι (11/11).

Υπενθυμίζεται ότι, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και τα αίτια της συνρτιβής ακόμα παραμένουν άγνωστα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη μάθαμε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος C130, το οποίο ταξίδευε σήμερα από το Αζερμπαϊτζάν προς τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.

Οι προσπάθειες για την ανεύρεση των συντριμμάτων συνεχίζονται σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές. Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες απώλειες. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρες μας και είθε να τους έχουμε στις προσευχές μας»».

🇹🇷 Turkish President Erdoğan:

We have learned with deep sorrow that our C130 military aircraft, which was travelling from Azerbaijan to our country today, crashed on the Georgia-Azerbaijan border.



Efforts to reach the wreckage continue in coordination with local authorities.… pic.twitter.com/tfaDpHyO9L — ARegion (@ARegion_) November 11, 2025

To τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αεροσκάφος συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, προσθέτοντας επίσης ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε συντονισμό με τις γεωργιανές αρχές.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025



