Ερντογάν για συντριβή αεροσκάφους: «Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από το ατύχημα με τις ελάχιστες απλώλειες»

Η δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την είδηση για τη συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | AP
Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας το μεσημέρι (11/11). 

Υπενθυμίζεται ότι, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και τα αίτια της συνρτιβής ακόμα παραμένουν άγνωστα. 

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη μάθαμε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος C130, το οποίο ταξίδευε σήμερα από το Αζερμπαϊτζάν προς τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.

Οι προσπάθειες για την ανεύρεση των συντριμμάτων συνεχίζονται σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές. Ελπίζουμε ότι θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με τις ελάχιστες απώλειες. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρες μας και είθε να τους έχουμε στις προσευχές μας»».

To τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αεροσκάφος συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, προσθέτοντας επίσης ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε συντονισμό με τις γεωργιανές αρχές.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.


 

