Ερντογάν–Σι Τζινπίνγκ: Στρατηγική σύμπλευση Τουρκίας–Κίνας στη Σύνοδο της Σανγκάης

Στο πλαίσιο της 25ης Συνόδου των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που διεξάγεται στην Τιαντζίν της Κίνας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ .

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία της κοινής δράσης για την εναρμόνιση του άξονα μεταφορών του Μεσαίου Διαδρόμου, τον οποίο υποστηρίζει η Τουρκία, με την κινεζική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη στήριξης των διμερών εμπορικών συναλλαγών μέσω επενδύσεων, ώστε να καταστούν ισορροπημένες και βιώσιμες.

Επεσήμανε επίσης το υψηλό δυναμικό συνεργασίας στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας, της υγείας και του τουρισμού, προτείνοντας ενίσχυση της συντονισμένης δράσης για επενδύσεις κινεζικών εταιρειών στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν επανέλαβε την υποστήριξή του στην πολιτική της «Μίας Κίνας», αναδεικνύοντας τη στρατηγική διάσταση των διμερών σχέσεων.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Γάζα, τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, την ανάπτυξη της Συρίας, καθώς και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Στην Τιαντζίν βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο ο Ερντογάν αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση. Επιπλέον, στο περιθώριο της Συνόδου, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σερίφ.

