Ερωτήματα για τον «τραυματισμένο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» - Τι μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ

Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης, αναφέρουν πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει «τραυματιστεί στον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως ο γιος και διάδοχος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος, αλλά δεν διευκρινίστηκε το πότε σημειώθηκε αυτό αλλά και δεν έδωσε στοιχεία για την κατάστασή του.

Χαρακτηρίστηκε ως «τσανμπάζ» που σημαίνει «τραυματισμένος από τον εχθρό» στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως λένε τα τοπικά μέσα στο Ιράν στην τρέχουσα σύγκρουση.

Αργότερα, ωστόσο, αναλυτής εκτίμησε πως μπορεί να γινόταν αναφορά σε παλαιότερο τραυματισμό του, στον οκταετή πόλεμο του Ιράκ, όπου είχε λάβει μέρος ως μέλος των Φρουρών της Επανάστασης.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Σημειώνεται πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιβίωσε του πρώτου κύματος επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη, που στέρησε τη ζωή από τους γονείς του, αλλά κι άλλα μέλη της οικογένειας και αξιωματούχους της χώρας.