Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα, ο γιος και πιθανός διάδοχος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ρευστό παραμένει το τοπίο αναφορικά με τη διαδοχή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς οι πληροφορίες για εκλογή του γιου του, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το καθεστώς το Ιράν, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με ένταση.

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ είναι ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος εκτελέστηκε στην Τεχεράνη το Σάββατο (28/02), ύστερα από ισραηλινό χτύπημα, που είχε οργανωθεί μαζί με τις ΗΠΑ και τις μυστικές υπηρεσίες της.

Ο 56χρονος γιος του Αγιατολάχ, γεννήθηκε το 1969 στην Μασάντ, σημαντικό θρησκευτικό κέντρο του Ιράν, περί τα 10 χρόνια πριν από την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Είναι γνωστός για τους δεσμούς του με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, των οποίων ήταν μέλος από το 1987, όταν και ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευσή του. Είχε υπηρετήσει στις τάξεις τους στον οκταετή πόλεμο Ιράν - Ιράκ του 1980.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις πληροφορίες που μετέδιδε το Iran International, αναφερόταν πως η στρατιωτική ομάδα είχε ασκήσει ιδιαίτερες πιέσεις για την επιλογή του. Επαναλαμβάνουμε, ωστόσο, πως η είδηση δεν επιβεβαιώνεται.

Διαβάστε επίσης: Η τετραπλή στρατηγική της κυβέρνησης για τον πόλεμο στο Ιράν και η περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Το 1989, ο πατέρας του είχε εκλεγεί Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, αντικαθιστώντας τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συνέχισε τις σπουδές του κοντά στους πιο σεβαστούς κληρικούς της χώρας στο Κομ και δίδαξε σε θρησκευτικά σεμινάρια, σφυρηλατώντας δεσμούς με τη θρησκευτική ηγεσία και κερδίζοντας την εκτίμησή τους, εν μέρει χάρη και στη θέση του πατέρα του.

Αλλά, δεν ήταν φιγούρα που πρωταγωνιστούσε καθώς δρούσε κυρίως στις σκιές, διευθύνοντας το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη από τα παρασκήνια, και εμφανιζόταν στα πρωτοσέλιδα μόνο περιστασιακά τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 2005, μετά την εκλογή του συντηρητικού Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ στην προεδρία, οι μεταρρυθμιστές κατηγόρησαν τον 56χρονο ότι, σε συνεργασία με θρησκευτικούς ηγέτες και τους Φρουρούς της Επανάστασης, πέτυχε την εκλογή τού σχετικά άγνωστου υποψηφίου και εκλεκτού του.

Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: «Οποιοσδήποτε διάδοχος του Χαμενεΐ θα γίνει στόχος δολοφονίας»

Ο Μεχντί Καρουμπί, μεταρρυθμιστής και ένας από τους ανταγωνιστές του Αχμεντινετζάντ, είχε επικρίνει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατηγορώντας ως τον «γιο ενός αφέντη» ότι παρενέβαινε στις εκλογές.

Εκείνη την εποχή, ο Αλί Χαμενεΐ, είχε υπερασπιστεί τον γιο του, λέγοντας ότι «είναι ο ίδιος αφέντης, όχι γιος αφέντη».

Το 2024, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, όπου συζητήθηκε η διαδοχή του Αγιατολάχ, ο Ανώτατος Ηγέτης είχε καλέσει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία ο γιος του, καθώς δεν θέλησε ο θεσμός να είναι κληρονομικός.

Εάν τελικώς εκλεγεί, μπορεί να ξεσπάσει νέο κύμα οργής εντός των αντιδρώντων, που είχαν διαδηλώσει κατά του καθεστώτος.

Ωστόσο, η επιλογή του κ. Χαμενεΐ θα έστελνε και ένα μήνυμα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές: ότι οι σκληροπυρηνικοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης παραμένουν στην εξουσία, υποδηλώνοντας ότι δεν αναμένονται αλλαγές σύντομα.