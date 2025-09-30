Ερυθρά Θάλασσα: Η ελληνική φρεγάτα «Σπέτσαι» στη διάσωση του ολλανδικού πλοίου που δέχθηκε επίθεση

Τα πλοία της επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική φρεγάτα «Σπέτσαι» και μια γαλλική φρεγάτα, εκτέλεσαν με επιτυχία το σχέδιο της επιχείρησης Solas (Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα), για τη διάσωση του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που δέχθηκε επίθεση στο Άντεν.

Το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο MV Minervagracht υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από πύραυλο «άγνωστης προέλευσης», ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν και οι φρεγάτες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» έσπευσαν στο σημείο για τη διάσωση του πληρώματος.

Βίντεο από τη διάσωση έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το αρχηγείο της «EUNAVFOR ASPIDES» το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο, και όλα τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή καλούνται να προχωρήσουν με προσοχή.

Τα 18 από τα 19 μέλη του πληρώματος, Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι της Σρι Λάνκα είναι καλά στην υγεία τους. Ο 19ος ναυτικός είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Οι φάσεις διάσωσης του προσωπικού και ιατρικής διακομιδής έχουν ολοκληρωθεί και όλοι οι επιζώντες έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο Τζιμπουτί.

Δέκα επιβιβάστηκαν στην ελληνική φρεγάτα και οκτώ επιβιβάστηκαν σε γαλλική φρεγάτα. Ένας σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε με γαλλικό ελικόπτερο απευθείας στο Τζιμπουτί.

