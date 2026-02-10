«Έσβησε τα πάντα»: Η κίνηση του Bad Bunny που άναψε φωτιές στα social και στους fans

Λίγες ώρες μετά τη θριαμβευτική – και ιστορική – εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, ο Bad Bunny εξαφάνισε κάθε ίχνος από το προφίλ του στο Instagram. Φωτογραφίες, αναρτήσεις, ακόλουθοι· όλα χάθηκαν, αφήνοντας πίσω μόνο έναν λιτό σύνδεσμο προς το τελευταίο του άλμπουμ.

Η κίνηση αυτή άναψε φωτιές στα social media, με τους θαυμαστές να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αν πρόκειται για καλλιτεχνικό statement, για αντίδραση στις επικρίσεις ή για προαναγγελία μιας νέας εποχής.

Η εμφάνισή του στο Super Bowl, η πρώτη σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, αποθεώθηκε από εκατομμύρια θεατές και χαρακτηρίστηκε από διεθνή μέσα – όπως το Independent – ως μια εκρηκτική γιορτή της λατινικής κουλτούρας, γεμάτη συμβολισμούς, εκπλήξεις και λαμπερούς καλεσμένους όπως η Lady Gaga και ο Ricky Martin . Ωστόσο, το σόου προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις από υποστηρικτές του MAGA, που κατηγόρησαν τον Πορτορικανό σταρ για «αντι-αμερικανικό» θέαμα.

Την ίδια ώρα, συντηρητικοί θεατές επέλεξαν να παρακολουθήσουν το «All-American» εναλλακτικό ημίχρονο της Turning Point USA, το οποίο όμως συγκέντρωσε μόλις τέσσερα εκατομμύρια θεατές – αριθμός που ωχριά μπροστά στα περίπου 128 εκατομμύρια του Bad Bunny.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας το σόου «ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών». Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο πυγμάχος Τζέικ Πολ, αν και αργότερα αναδιπλώθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Παρά τον θόρυβο, πολλοί fans παραμένουν ψύχραιμοι: ο Bad Bunny έχει ξανασβήσει τα πάντα στο παρελθόν, λίγο πριν παρουσιάσει νέα δουλειά. Για αρκετούς, το «καθαρό» προφίλ δεν είναι ένδειξη κρίσης, αλλά σημάδι αναγέννησης. «Το κάνει πάντα όταν κλείνει ένα κεφάλαιο», έγραψε ένας χρήστης στο X. «Το άδειο προφίλ σημαίνει ότι ξεκινά μια νέα εποχή», πρόσθεσε άλλος.

Με το περσινό Debí Tirar Más Fotos να έχει ήδη γράψει ιστορία ως ο πρώτος ισπανόφωνος δίσκος που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Bad Bunny ξέρει να κινείται στρατηγικά. Και αν κρίνουμε από το παρελθόν του, η σιωπή του μάλλον προμηνύει κάτι μεγάλο.