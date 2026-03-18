Ιράν: Κηδεύονται Λαριτζανί, Σολεϊμανί και οι «μάρτυρες» ναύτες - Στο δρόμο η ανώτατη ηγεσία και χιλιάδες κόσμου

Με την παρουσία ανώτατων ηγετών του Ιράν, αλλά και μαζικών συγκεντρώσεων πολιτών, τελούνται αυτή την ώρα στην Τεχεράνη οι κηδείες του επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, καθώς και των ναυτών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη επίθεση κατά ιρανικού πολεμικού πλοίου, σε μια ακόμη επίδειξη «μαρτυρικής» ενότητας από το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Λαριτζανί, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του συστήματος, και ο Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητής της Μπασίτζ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα την περασμένη εβδομάδα, μαζί με άλλους ανώτερους στρατιωτικούς.

Τα ιρανικά πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν ότι οι κηδείες τους διεξήχθησαν το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Τεχεράνης, με την παρουσία της νέας ηγεσίας του Ιράν και στρατιωτικών σχηματισμών των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα, διεξάγεται μεγάλη νεκρική πομπή για τους ναύτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση εναντίον του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Dena στς αρχές Μαρτίου, την οποία η Τεχεράνη αποδίδει σε επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου κοντά στη Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με ιρανικές σημαίες έχουν συγκεντρωθεί σε κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 84 «μάρτυρες» του ναυτικού, ενώ ανάλογες τελετές πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις.

Η τηλεόραση στη χώρα μεταδίδει εικόνες με μεγάλα πλήθη που κυματίζουν ιρανικές σημαίες και πορτρέτα των νεκρών αξιωματούχων και στρατιωτών, παραπέμποντας στις μεγάλες «αντι-αμερικανικές» και «αντι-ισραηλινές» κινητοποιήσεις του παρελθόντος.

Το Ιράν στρέφεται όλο και περισσότερο στη διοργάνωση μεγάλων φιλοκυβερνητικών εκδηλώσεων, καθώς οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζουν να εξοντώνουν κορυφαίους ηγέτες του καθεστώτος, μεταξύ των οποίων και τον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.

Στα μηνύματα κατά τη διάρκεια των τελετών η ιρανική ηγεσία παρουσιάζει τη δολοφονία του Λαριτζανί και του Σολεϊμανί, καθώς και τον θάνατο των ναυτών, ως «θυσία στον αγώνα κατά των διεθνών καταπιεστών», δεσμευόμενη για «σκληρή και αποφασιστική απάντηση» σε ΗΠΑ και Ισραήλ.​