Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία μόλις ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών μετά τις νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας στο Κίεβο έχει αυξηθεί σε 14, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

Άλλοι 38 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε «έντονες διεθνείς αντιδράσεις» στις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας, μετά τις ζημιές που υπέστη το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στην Ουκρανία.

«Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης, η Ρωσία στόχευσε επίσης διπλωμάτες - κατά άμεση παραβίαση της σύμβασης της Βιέννης. Η αποστολή της ΕΕ στην Ουκρανία υπέστη ζημιές», δημοσίευσε ο Andrii Sybiha στο X.

Κίεβο: Βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας σε αμάχους

«Αυτό απαιτεί όχι μόνο την καταδίκη της ΕΕ, αλλά και την παγκόσμια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας στην ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια.»

«Ό,τι και αν είπε ο Πούτιν στην Αλάσκα, οι πραγματικές του πράξεις απορρίπτουν τη διπλωματία, τον διάλογο και τις ειρηνευτικές προσπάθειες», πρόσθεσε ο Sybiha.

Στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο βρίσκονται τα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν επίσης υποστεί ζημιές από τις νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν όλα τα παράθυρα σπασμένα, με τζάμια, μονωτικά υλικά και συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος.

Το Βρετανικό Συμβούλιο, το οποίο εργάζεται για την προώθηση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών, δεν έχει ακόμη σχολιάσει εάν κάποιο μέλος του προσωπικού του τραυματίστηκε.

Εθνικό πένθος για την τραγωδία στο Κίεβο

Πίσω στην Ουκρανία, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κήρυξε ημέρα πένθους την Παρασκευή, μετά τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας που στοίχισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

Ο Κλίτσκο λέει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου, όπου 120 άνθρωποι ζούσαν σε ένα κτίριο κατοικιών που κατέρρευσε εν μέρει αφού χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό πύραυλο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην περιοχή, περιγράφει τις επιθέσεις ως «άλλη μια βάρβαρη επίθεση» από τη Ρωσία, με τη χθεσινή να είναι η πλέον πολύνεκρη του Αυγούστου.

Πηγή: BBC