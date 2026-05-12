Eurovision 2026: Αντιδράσεις για την εμφάνιση του Ισραήλ - Αμηχανία και αποδοκιμασίες για τον Noam Bettan

Η Eurovision 2026 στη Βιέννη φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ ευρύτερο από έναν απλό μουσικό διαγωνισμό, με την εμφάνιση του Ισραήλ στον Α’ Ημιτελικό να το επιβεβαιώνει με έντονο τρόπο.

Το προηγούμενο διάστημα, το κλίμα γύρω από τη συμμετοχή της χώρας ήταν ιδιαίτερα τεταμένο. Στον δημόσιο διάλογο καταγράφηκαν έντονες αντιδράσεις και πιέσεις, ενώ χώρες όπως η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αποχώρησαν από τον διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η διοργάνωση έμοιαζε ήδη εύθραυστη πριν καν ξεκινήσει το σόου. Με την έναρξη των εμφανίσεων, αυτό έγινε ακόμη πιο εμφανές. Ο Noam Bettan ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Michelle», ένα τραγούδι με θέμα τον έρωτα, όμως η ατμόσφαιρα δεν επέτρεπε ανάλογη ελαφρότητα.

Στην αρένα επικράτησε αισθητή αμηχανία, με αρκετές αποδοκιμασίες να ακούγονται.

Ίσως, τελικά, αυτή να είναι η πιο χαρακτηριστική στιγμή της φετινής Eurovision: όχι τα φώτα και η παραγωγή, αλλά η ρήξη ανάμεσα στο θέαμα και την πραγματικότητα. Και το Ισραήλ βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της έντασης, είτε το επιδίωκε είτε όχι.