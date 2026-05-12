Βίκυ Λέανδρος: Η θρυλική επιστροφή της στη Eurovision - Άνοιξε τον Α' Ημιτελικό με το L'amour est bleu

Η Βίκυ Λέανδρος έχει μια μακρά σχέση με τον διαγωνισμό της Eurovision, αφού ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του το 1967 εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο με το τραγούδι «L'amour est bleu» όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια επέστρεψε ως guest στην 70η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού το βράδυ της Τρίτης 12/5 με μια εντελώς νέα διασκευή του ίδιου τραγουδιού.

Η Βίκυ Λέανδρος έχει λάβει μέρος δύο φορές στη Eurovision, αφού το 1973 επέστρεψε στον διαγωνισμό με το θρυλικό «Après toi», κατακτώντας το πρώτο βραβείο και τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών με την εξαιρετική φωνή της και την αξέχαστη σκηνική της παρουσία.

Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Βίκυ Λέανδρος παραμένει μέχρι και σήμερα ένας πραγματικός θρύλος της Eurovision.

Η στήριξη στον Ακύλα

Σχολιάζοντας το «Ferto» και τις φωνητικές ικανότητες του Ακύλα, δήλωσε αισιόδοξη στο «Στούντιο 4» για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής πριν από τον Α΄Ημιτελικό: «Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, χαρούμενο, και ο Ακύλας τα καταφέρνει πολύ καλά. Είναι νέος και φρέσκος και πιστεύω μπορεί να βρεθεί σίγουρα στις πρώτες θέσεις».