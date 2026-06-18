Εξαιρετικά σπάνια συλλογή LEGO χάθηκε μυστηριωδώς - Και το ίντερνετ έχει πολλές θεωρίες

Άλλη μία ημέρα που οι χρήστες του διαδικτύου επιχειρούν να λύσουν ένα μυστήριο, ως αληθινοί ντετέκτιβ. Ο αγνοούμενος, σε αυτή την περίπτωση, ένα εξαιρετικά σπάνιο σετ από LEGO, που χάθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο 83χρονος συλλέκτης Ed Mansell είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μία σπάνια συλλογή Star Wars, που αποτιμάται στα 200.000 δολάρια.

Η υπόθεση ξετυλίγεται από το 2023, όταν ο γιος του Mansell, Bryan, προσεγγίστηκε από την Chrystal Law, υπάλληλο εταιρείας που πουλούσε LEGO

O Bryan ήθελε να διαθέσει την σπάνια συλλογή Star Wars LEGO του πατέρα του και μέσα σε έναν χρόνο πούλησε προϊόντα αξίας 52.000. Δεν είχε εκχωρήσει τα δικαιώματά του, αλλά προσέλαβε την Law ως διαμεσολαβήτρια για την πώληση.

Αλλά, στα τέλη του 2024, η Bricks & Minifigs απέλυσε την Law για χρέη και πούλησε τα προϊόντα της σε άλλη εταιρεία.

Ο Mansell δεν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις παρά μόνο όταν ενδιαφέρθηκε ο ίδιος καθώς σταμάτησαν να του έρχονται οι επιταγές. Και προς μεγάλη του έκπληξη ενημερώθηκε πως οι νέοι ιδιοκτήτες δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για τη συλλογή του ή τη συμφωνία με την εργαζόμενη στην Bricks & Minifigs.

Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτά που είχαν απομείνει από τον θησαυρό του, εκλάπησαν. Έτσι έκανε το μόνο λογικό, κατέθεσε μήνυση στην τοπική αστυνομία. Και εδώ και έναν χρόνο εξελίσσεται μία απίστευτη διαμάχη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, με τα LEGO, όμως, να απομένουν άφαντα.

Ο YouTuber που έφερε τις θεωρίες συνομωσίας

Φέτος τον Μάρτιο, ένας YouTuber με τ΄όνομα Reckless Ben ανακοίνωσε πως ο Mansel ζήτησε τη βοήθειά του και ξεκίνησε μία ευφάνταστη καμπάνια κατά της Bricks & Minifigs.

«Κλέβουμε ηλικιωμένους» ήταν το κεντρικό σύνθημα της προσπάθειάς του, που έφτασε μέχρι το σπίτι ενός εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας, όπου ανήρτησε ταμπέλα με την επιγραφή: «κλέψαμε τις οικονομίες μίας ζωής μίας οικογένειας».

Οι κινήσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, από την αστυνομία, όμως, που τον εντόπισε και του απήγγειλε μία σειρά από κατηγορίες.

Η υπόθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της πριν από μερικές μέρες, όταν ο Schneider ανήρτησε βίντεο για τους 1,4 εκατ. ακολούθους του, δηλώνοντας πως βρήκε τον κλέφτη. «Βρήκα τον δράστη, που έκλεψε LEGO αξίας 200.000 δολαρίων». Μέχρι και σήμερα το βίντεο έχει 5 εκατομμύρια προβολές.

Το βίντεο αποτέλεσε και την αφορμή για να διαδοθεί ευρέως το ζήτημα και να κυκλοφορήσουν δεκάδες θεωρίες συνομωσίας. Μία απ΄αυτές θέλει την ίδια την αστυνομία να καλύπτει την Bricks & Minifigs.

Ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση που διαμορφώθηκε που το Τμήμα εξέδωσε ανακοίνωση εξηγώντας πως «η εμπλοκή μας σε αυτές τις υποθέσεις ήταν περιορισμένη, με στόχο να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και να επιβάλουμε τον νόμο».

Αλλά, η ανακοίνωση το μόνο που έκανε είναι να ρίξει λάδι στη φωτιά, με τους υποστηρικτές της θεωρίας συνομωσίας να πηγαίνουν έξω από τα γραφεία της αστυνομίας για να δηλώσουν την οργή τους.

Την ίδια ώρα, η Bricks & Minifigs ισχυρίζεται ότι τα καταστήματά της δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα και emails. Μάλιστα, εκείνο στο Όρεγκον, που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, έκλεισε.

Η εταιρεία επιμένει πως δεν έχει τη συλλογή, η Law ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, αλλά κανείς δεν ξέρει που τελικά κατέληξε.