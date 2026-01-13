Εξαντλείται η υπομονή της ΕΕ: Πιθανός ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» για τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ήδη αποχθές απαγοερύτηκε η είσοδος στου Ιρανούς διπλωμάτες στο Ευωροκοινοβούλιο, και σήμερα η Ρομπέρτα Μέτσολα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χαρακτηριστούν τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης.

Συγκεκριμένα η Ρομπέρτα Μετσόλα, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχαήλ Μάρτιν είναι εκείνοι που επιθυμούν πιο αυστηρές κυρώσεις στο καθεστώς του Ιράν.

«Η Ευρώπη πρέπει να δράσει – και γρήγορα», δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο POLITICO. «Θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε μελλοντικά μέτρα ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ», τόνισε.

Η ΕΕ ζητά αυστηρότερες κυρώσεις για το Ιράν

Η Μετσόλα συνέχισε με την ρητορική των κυρώσεων λέγοντας μάλιστα ότι «τα πολιτικά μηνύματα, η υποστήριξη και η αλληλεγγύη είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί».

Η ΕΕ πρέπει να αποδείξει ότι παρακολουθεί την κρίση που εξελίσσεται, ότι ακούει τις εκκλήσεις όσων διαδηλώνουν κατά του καθεστώτος και το πιο σημαντικό, ότι «δρά», πρόσθεσε. «Αν δεν σηκωθούμε και δεν καταγγείλουμε αυτές τις αδικίες, απογοητεύουμε όλους αυτούς τους γενναίους ανθρώπους στο Ιράν, που διαδηλώνουν για δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί αυτό».

«Τα μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και στοχευμένα, διασφαλίζοντας ότι οι υπεύθυνοι — πολιτικά, στρατιωτικά ή δικαστικά — θα λογοδοτήσουν», δήλωσε η Μέτσολα. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι κυρώσεις θα έχουν ευρεία εμβέλεια και θα είναι αυστηρές, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα γίνουν ανεκτές».

