Μενού

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες και η Ιαπωνία δηλώνουν έτοιμες να συμβάλουν στη διασφάλιση του Στενού του Ορμούζ

Ευρωπαϊκές χώρες και η Ιαπωνία δηλώνουν έτοιμες να συμβάλουν στις «προσπάθειες» για τη διασφάλιση του Στενού του Ορμούζ και στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας.

Reader symbol
Newsroom
Στενό του Ορμούζ
Στενό του Ορμούζ | EPA/ALI HAIDER/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης δήλωσαν σήμερα σε κοινή ανακοίνωση με την Ιαπωνία ότι θα λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και ότι είναι έτοιμες να συμβάλουν στις «κατάλληλες προσπάθειες» για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ιαπωνία καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις και καλεί την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις ενέργειές του. Δηλώνει επίσης πρόθεση συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες παραγωγής ενέργειας προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή και να σταθεροποιηθούν οι αγορές.

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις αναγκαίες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ασφαλή διέλευση από το Στενό», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των κρατών που συμμετέχουν στον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό».

Χαιρετίζοντας την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προστίθεται στην ανακοίνωση: «Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για να σταθεροποιήσουμε τις αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με ορισμένες χώρες παραγωγής για να αυξήσουμε την παραγωγή».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ