Έξι χώρες στοχεύουν τη βία στη Δυτική Όχθη: «Persona non grata» ο Σμότριτς στη Γαλλία

Σε συντονισμένη επιβολή κυρώσεων προχώρησαν έξι χώρες, βάζοντας στο στόχαστρο άτομα που εμπλέκονται σε βιαιότητες κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η διπλωματική αυτή κίνηση συνοδεύτηκε από μια ηχηρή παρέμβαση του Παρισιού, το οποίο απαγόρευσε την είσοδο στη Γαλλία στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η Γαλλία, σε κοινό βηματισμό με τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, λαμβάνει αυστηρά μέτρα απέναντι στην κλιμακούμενη ένταση στα παλαιστινιακά εδάφη.

Στο επίκεντρο ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η στοχοποίηση του Σμότριτς. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του κ. Μπαρό, στον Ισραηλινό αξιωματούχο απαγορεύεται πλέον η είσοδος στη γαλλική επικράτεια. Η απόφαση αυτή ελήφθη με το σκεπτικό ότι ο υπουργός «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», ενώ παράλληλα «υποστηρίζει ανοιχτά τον επανεποικισμό της Λωρίδας της Γάζας».

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Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γαλλική κυβέρνηση επέβαλε στις 23 Μαΐου αντίστοιχη απαγόρευση εισόδου στη χώρα και σε έναν άλλο, ακροδεξιό υπουργό της ισραηλινής κυβέρνησης, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε αυτός σε ξένους ακτιβιστές του "στολίσκου για τη Γάζα" μετά τη σύλληψή τους στη θάλασσα από το Ισραήλ.

Ο Μπαρό δήλωσε επίσης ότι από κοινού με τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, επιβλήθηκαν «νέες κυρώσεις κατά υπευθύνων για την εντατικοποίηση της εποικιστικής δραστηριότητας και της βίας στη Δυτική Όχθη». Δεν διευκρίνισε ποια είναι τα νέα τιμωρητικά μέτρα, ή ποια άτομα στοχοποιούνται από αυτά.

Αυτές οι πέντε χώρες είχαν ήδη ανακοινώσει στις 10 Ιουνίου 2025 ότι απαγόρευαν στους υπουργούς Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς την είσοδο στις επικράτειες τους, κατηγορώντας τους για «υποκίνηση βίας» κατά των Παλαιστινίων, ιδίως στη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή κυβέρνηση κατήγγειλε τότε αυτές τις κυρώσεις, αποκαλώντας τες «σκανδαλώδεις».

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967.

Η βία που σχετίζεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση κλιμακώθηκε στο κατεχόμενο αυτό παλαιστινιακό έδαφος μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τότε, τουλάχιστον 1.080 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών αλλά και πολλών αμάχων, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 ισραηλινοί, τόσο άμαχοι πολίτες όσο και στρατιώτες, σκοτώθηκαν εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.