Τραμπ και Βανς προς τον Νετανιάχου: «Σου αρέσει δεν σου αρέσει, τις ΗΠΑ συμφέρει συμφωνία με το Ιράν»

Με το Ιράν να ανακοινώνει το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά να απειλεί για σκληρότερες επιθέσεις εάν το σιωνιστικό κράτος συνεχίσει την «επιθετικότητά» του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έστειλαν αυστηρό μήνυμα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο ABC News ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία του είπε να «χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση», αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο Τζ. Ντ. Βανς ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά έχουμε και κάποιες καταστάσεις όπου τα συμφέροντα αποκλίνουν».

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«Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής εδώ, ενώ το Ισραήλ προφανώς έχει κάποιους στόχους, ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε στο Fox News ο Βανς.

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Ο Βανς υποστήριξε ότι «τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο όπου ο πρόεδρος πιστεύει - και νομίζω ότι έχει δίκιο - ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη μακροπρόθεσμη διευθέτηση μιας πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν».

«Τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί να μην του αρέσει» ξεκαθάρισε. «Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί «δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, δεν είναι προς το συμφέρον τους και νομίζω ότι έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θέτουν κάποια πράγματα στο τραπέζι. Φυσικά και θα το επαληθεύσουμε (το ζήτημα των πυρηνικών), αλλά αν πετύχουμε αυτή τη συμφωνία, θα είναι μια νίκη (home run) για τον αμερικανικό λαό».

Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο όπως δήλωσε ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών πόλεων, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού.