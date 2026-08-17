Ιταλία: Πέθανε Αμερικανός τουρίστας που χτυπήθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο της Αίτνας

Ένας τουρίστας από τις ΗΠΑ σκοτώθηκε από κεραυνό στην Αίτνα της Σικελίας, ενώ έκανε πεζοπορία σε μια περιοχή που ήταν κλειστή για τους επισκέπτες λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας, δήλωσαν τη Δευτέρα Ιταλοί πυροσβέστες.

Ο 29χρονος άνδρας από το Κάνσας διασώθηκε με ελικόπτερο αφού χτυπήθηκε το βράδυ της Κυριακής σε μια εκτεθειμένη περιοχή πάνω από τα όρια των δέντρων. Αργότερα, ιατρικό προσωπικό τον χαρακτήρισε νεκρό. Το όνομά του δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Οι αρχές έχουν κλείσει τεράστιες περιοχές της πλαγιάς του ηφαιστείου για τους πεζοπόρους λόγω της παρατεταμένης δραστηριότητας του ηφαιστείου - η οποία ανάγκασε το κλείσιμο του αεροδρομίου στην κοντινή Κατάνια για το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι άνθρωποι είχαν πεθάνει στην Αίτνα από κεραυνούς τις τελευταίες δεκαετίες παρά από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι τελευταίοι θάνατοι που σχετίζονται με έκρηξη στο πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης ήταν το 1987.