Η Ευρώπη φέρεται να έχει στη διάθεσή της πέντε χρόνια προετοιμασίας για επικείμενο πόλεμο με τη Ρωσία, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα που θα δημοσιευτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη, τα οποία επικαλείται το POLITICO.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια αρκετά ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση για να αποτρέψει αξιόπιστα τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις», αναφέρει το προσχέδιο.

Τα αδημοσίευτα μέχρι τώρα σχέδια συζητήθηκαν από τους υπουργούς Άμυνας αργά την Τετάρτη πριν παρουσιαστούν στο Κολέγιο των Επιτρόπων την Πέμπτη. Θα υποβληθούν στους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Ευρώπη και Ρωσία στο «μεταίχμιο»

Ο «Χάρτης Πορείας για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030» αποτελεί ένδειξη του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις, μια αντίδραση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία και την ασαφή δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg .

Ενώ οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν ραγδαία τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών «παραμένει σε συντριπτικό βαθμό εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, υπερτίμηση του κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας», αναφέρει το 16σέλιδο έγγραφο.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πιέζει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να αποτελούν κοινές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2027 — από λιγότερο από το ένα πέμπτο που είναι τώρα.

Ο χάρτης πορείας θέτει επίσης στόχους ώστε τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον το 60% έως το 2030.

Ευρώπη: Οι προτεραιότητες του «χάρτη άμυνας»

Το έγγραφο εξετάζει σημείο προς σημείο μια σειρά προτεραιοτήτων.

Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να καλύψει τα κενά στις δυνατότητες της ΕΕ σε εννέα τομείς:

αεροπορική και πυραυλική άμυνα παράγοντες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη στρατιωτική κινητικότητα συστήματα πυροβολικού τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοεπίθεση πυραύλους και πυρομαχικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αντιαεροπορικά αεροσκάφη χερσαίες δυνάμεις ναυτιλία

Το σχέδιο αναφέρει επίσης τομείς όπως η αμυντική ετοιμότητα και ο ρόλος της Ουκρανίας, η οποία θα είναι βαριά οπλισμένη και θα υποστηρίζεται για να γίνει ένας «ατσάλινος σκαντζόχοιρος» ικανός να αποτρέψει τη ρωσική επιθετικότητα.

Περιλαμβάνει επίσης χρονοδιαγράμματα για δύο βασικά έργα: την Eastern Flank Watch, η οποία θα ενσωματώσει συστήματα επίγειας άμυνας με συστήματα αεράμυνας και αντι-drone και το «Ευρωπαϊκό Τείχος Drone» που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή για την καλύτερη προστασία των ανατολικών χωρών.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εγκρίνουν αυτά τα τρία έργα μέχρι το τέλος του έτους.

Για να είναι έτοιμοι έως το 2030, σύμφωνα με το προσχέδιο του οδικού χάρτη, τα έργα σε όλους τους τομείς προτεραιότητας θα πρέπει να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέχρι το τέλος του 2028, θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή έργα, συμβάσεις και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πιο επειγόντων κενών.