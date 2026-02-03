Φάκελοι Έπσταϊν: Ο Άντριου δέχεται πίεση από το παλάτι να «σπάσει» τη σιωπή του

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πίεση να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές που διερευνούν τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταιν, καθώς πηγές που επικαλείται η Dailymail αναφέρουν ότι πρόκειται πλέον τόσο για ζήτημα προσωπικής συνείδησης όσο και δημόσιου καθήκοντος. Παρότι το παλάτι απέφυγε να σχολιάσει τις τελευταίες αποκαλύψεις που προέκυψαν από τη δημοσιοποίηση αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βασιλικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η παροχή κατάθεσης αποτελεί προσωπική απόφαση του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πάγια αρχή αποτελεί το γεγονός, ότι όποιος διαθέτει σχετικές πληροφορίες, οφείλει να συνεργάζεται με κάθε νόμιμη έρευνα, ανεξαρτήτως θέματος. Οι νέες αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τις εκκλήσεις προς τον πρώην πρίγκιπα να σπάσει τη σιωπή του και να συνεργαστεί δημόσια με τις αμερικανικές αρχές που ερευνούν τα εγκλήματα του Έπσταιν και το δίκτυο των συνεργατών του.

Την ίδια ώρα, ο Άντριου εμφανίζεται να συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά του στο Windsor, χωρίς καμία δημόσια τοποθέτηση, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις. Πηγές αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν είχε πλήρη εικόνα του περιεχομένου των νέων αρχείων, τα οποία αποκαλύπτουν το βάθος της σχέσης του αδελφού του με τον Τζέφρι Έπσταιν, και ότι το Παλάτι ενημερώνεται ταυτόχρονα με την κοινή γνώμη.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν ιδιαίτερη αμηχανία, καθώς ο Άντριου ήταν εν ενεργεία μέλος της βασιλικής οικογένειας και κατείχε τον ρόλο του εμπορικού πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο των επαφών του με τον Έπσταιν.

Παράλληλα, νέες μαρτυρίες και ηλεκτρονικά μηνύματα φέρνουν στο φως επαφές του Έπσταιν με γυναίκες που φέρεται να μεσολάβησε για συναντήσεις με τον Andrew, ενώ μία γυναίκα απειλεί πλέον με νομικές ενέργειες, ισχυριζόμενη ότι μεταφέρθηκε στη Βρετανία για σεξουαλική εκμετάλλευση και επισκέφθηκε ακόμη και το Buckingham Palace.