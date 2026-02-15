«Φάκελος» Ναβάλνι: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τις ευρωπαϊκές κατηγορίες, για δηλητηρίαση με εντολή Πούτιν

Οι απανωτές κατηγορίες που εξακοντίστηκαν από εκπροσώπους ευρωπαϊκών δυνάμεων, για τη δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι, στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου, έχουν προβληματίσει τις ΗΠΑ.

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία, υποστήριξαν πως ο Ναβάλνι είχε δολοφονηθεί με εξαιρετικά δραστικό δηλητήριο, που αποστάζεται από ένα είδος βατράχου του Εκουαδόρ, από πράκτορα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι «προκαλεί προβληματισμό» η έκθεση των πέντε ευρωπαίων συμμάχων που κατηγορούν τη Ρωσία για τη δολοφονία του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι με μια δηλητηριώδη τοξίνη από βάτραχο και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει λόγο να την αμφισβητήσει.

Ρούμπιο για Ναβάλνι: «Δεν αμφισβητούμε τα περί δηλητηρίασης»

«Προφανώς είμαστε ενήμεροι για την έκθεση. Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση του κ.Ναβάλνι και σίγουρα…δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μπρατισλάβα όπου έφθασε για επίσκεψη.

Διαβάστε ακόμα: Έντι Ράμα: Στην Ουάσινγκτον για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Η «πεντάδα» των κατηγόρων του Πούτιν είπαν χθες ότι οι αναλύσεις από δείγματα στο σώμα του εκλιπόντως αντιπολιτευόμενου στον Πούτιν, επιβεβαιώνουν “οριστικά” την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και όχι σε φυσική μορφή στη Ρωσία.

Η ρωσική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένως διαψεύσει κάθε ανάμειξη στον θάνατο του Ναβάλνι πριν από δύο χρόνια ενώ ήταν φυλακισμένος σε σωφρονιστική αποικία στον Αρκτικό Κύκλο, απέρριψε το περιεχόμενο της έκθεσης χαρακτηρίζοντάς το “δυτική φάρσα”, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.