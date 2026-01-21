Φειδίας Παναγιώτου: Στο μικροσκόπιο της EPPO για πιθανή υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ετοιμάζει βίντεο απάντησης

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και δημοφιλής YouTuber Φειδίας Παναγιώτου αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για τις καταγγελίες ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με δήλωσή του στο POLITICO.

Η κυπριακή Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς φέρεται να έχει αποστείλει αναφορά στην EPPO, κατηγορώντας τον ευρωβουλευτή ότι χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά χρήματα για να ενοικιάσει πολυτελές ακίνητο στη Λεμεσό, το οποίο δήλωσε ως πολιτικό του γραφείο, όπως μετέδωσε ο κυπριακός Τύπος.

Το γραφείο του Παναγιώτου απάντησε στο POLITICO ότι «σε όλη τη διαδικασία ίδρυσης του κοινοβουλευτικού του γραφείου στην Κύπρο τηρήθηκαν πλήρως όλοι οι ισχύοντες κανόνες» και ότι η σχετική διαδικασία εγκρίθηκε μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ευρωβουλευτές.

Ο ίδιος ο Παναγιώτου δήλωσε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για έρευνα από την EPPO, προσθέτοντας ότι «φυσικά θα δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο θα απαντά αναλυτικά σε κάθε κατηγορία».

Ο Φειδίας , όπως είναι ευρύτερα γνωστός, εξελέγη ανεξάρτητος ευρωβουλευτής το 2024 και έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση καταγράφοντας την καθημερινότητά του ως πολιτικός μέσα από βίντεο στο YouTube, με στόχο να εξηγήσει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Τα βίντεό του έχουν μάλιστα αποσπάσει θετικά σχόλια από τον Έλον Μασκ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε ότι η υπηρεσία «δεν σχολιάζει εν εξελίξει έρευνες ούτε επιβεβαιώνει ποιες υποθέσεις εξετάζει», ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία και το αποτέλεσμά της. Η EPPO, με έδρα το Λουξεμβούργο, είναι αρμόδια για την καταπολέμηση εγκληματικής κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων.

Η κυπριακή Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.