Financial Times: «Χωρίς ειδικούς το τετ α τετ Τραμπ, Πούτιν στην Αλάσκα»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την ερχόμενη Παρασκεύη η Σύνοδος Κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, με τους δύο άνδρες, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, να συζητούν τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Financial Times, την ίδια ώρα, σε άρθρο - ανάλυσή τους για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, γράφουν πως δεν θα «υπάρχουν ειδικοί στο τετ α τετ», το πρώτο τους μετά το 2019 και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Το 2018, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι, τα πράγματα πήγαν τόσο άσχημα που η κορυφαία σύμβουλός του για τη Ρωσία, Φιόνα Χιλ, δήλωσε αργότερα ότι είχε σκεφτεί να προσποιηθεί μια κρίση επιληψίας σε μια προσπάθεια να σταματήσει το όλο θέμα» γράφουν αρχικά οι Financial Times.

Χειραψία ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν | AP Photos

Τραμπ - Πούτιν: Χωρίς ειδικούς η συνάντηση

Όταν ο Τραμπ συναντήσει τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, οι Ρώσοι εμπειρογνώμονες δεν είναι πιθανό να βρίσκονται στην αίθουσα, διευκρινίζουν οι Financial Times δίνοντας μία μικρή εικόνα από το τετ α τετ τους.

Στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα στην αφοσίωση έναντι της εμπειρίας των ανώτερων συμβούλων του, ενώ παράλληλα διεξάγει μια επιθετική εκστρατεία για να αποδυναμώσει το προσωπικό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα έχουν καθοδηγηθεί από τον επιχειρηματία ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ, έναν νεοφώτιστο στην εξωτερική πολιτική, ενώ οι έμπειροι επαγγελματίες έχουν παραγκωνιστεί, δυσφημιστεί και αναγκαστεί να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους.

«Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Τραμπ δεν έχει κανέναν σύμβουλο πολιτικής που να γνωρίζει τη Ρωσία και την Ουκρανία» δήλωσε ο Έρικ Ρούμπιν, πρώην διπλωμάτης που υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Πριν από μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Πούτιν, οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης θα εργάζονταν συνήθως εντατικά για να διασφαλίσουν ότι ο πρόεδρος είναι καλά ενημερωμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε θέμα μπορεί να θέσει ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Πούτιν, ο οποίος κυβερνά τη Ρωσία για ένα τέταρτο του αιώνα, είναι γνωστός για την ισχυρή του γνώση των λεπτομερειών και την ικανότητά του να αιφνιδιάζει τους συνομιλητές του.

Ο Έρικ Γκριν, ο οποίος εργάστηκε ως ανώτερος διευθυντής για τη Ρωσία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, δήλωσε: «Θέλεις να αποφύγεις να παγιδευτείς από την ικανότητά του να συζητά αυτά τα θέματα και να αποφύγεις να συμφωνήσεις σε κάτι που μπορεί να ακούγεται λογικό με τον τρόπο που το παρουσιάζει ο Πούτιν, αλλά στην πραγματικότητα είναι παραμορφωμένο».

Τραμπ - Πούτιν: Οι ΗΠΑ, καθόλου προετοιμασμένες, για τη Ρωσία

Το NSC, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των εισροών από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συνήθως ηγείται των προετοιμασιών για τις συνόδους κορυφής.

Ωστόσο, κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, το NSC έχει υποστεί δραστική περικοπή, με δεκάδες εμπειρογνώμονες εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας να απομακρύνονται από τις θέσεις τους τον Μάιο.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με το θέμα δήλωσε: «Κατά την άποψή μου, η παραδοσιακή διαδικασία εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον υπό την ηγεσία του NSC έχει σε μεγάλο βαθμό καταρρεύσει στην παρούσα κυβέρνηση».

Περισσότεροι από 1.300 υπάλληλοι απολύθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τη μείωση του ομοσπονδιακού προσωπικού. Μεταξύ αυτών ήταν και αναλυτές που ασχολούνται με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο γραφείο πληροφοριών της υπηρεσίας.

Το διπλωματικό σώμα των ΗΠΑ, η εξωτερική υπηρεσία, έχει επίσης χάσει σημαντικό μέρος του προσωπικού του κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, λόγω περικοπών, εξαγορών και παραιτήσεων.

Αν και το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει δημοσιεύσει επίσημα στοιχεία, η American Foreign Service Association, η ένωση που εκπροσωπεί τους Αμερικανούς διπλωμάτες, εκτιμά ότι περίπου το 25% των υπαλλήλων της εξωτερικής υπηρεσίας έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους από τον Ιανουάριο.

Μεταξύ αυτών που παραμένουν, το ηθικό είναι «όσο χαμηλό θα μπορούσε να είναι», δήλωσε ο Rubin, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της AFSA μέχρι το 2023.

Οι κορυφαίες θέσεις στην κυβέρνηση που ασχολούνται με τη Ρωσία και την Ουκρανία παραμένουν κενές, σημείωσε ο Rubin. Ο Τρανο ξεκινά συνομιλίες με τον Πούτιν χωρίς έναν, επικυρωμένο από τη Γερουσία, υφυπουργό Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ή έναν πρέσβη στη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Financial Times