«Φορέστε φανελάκια και ανεβείτε από τις σκάλες»: Πώς αντιμετωπίζει η Ασία τη «λαίλαπα» στα καύσιμα

Πολλά κράτη στην Ασία σπεύδουν να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, υιοθετώντας μέτρα που κυμαίνονται από την απαγόρευση των εξαγωγών καυσίμων και τον περιορισμό των τιμών έως την παροχή συμβουλών εξοικονόμησης στους εργαζομένους.

Η σύγκρουση έχει εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα της και οι επιπτώσεις της στην αγορά ενέργειας συνεχίζουν να γίνονται αισθητές, παρά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «νικήσει».

Μερικά από τα πιο σοβαρά μέτρα που ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο στοχεύουν στη διασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών αποθεμάτων καυσίμων για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Πώς αντιμετωπίζει η Ασία την κρίση

Η Κίνα διέταξε τα διυλιστήρια την Πέμπτη να σταματήσουν τις εξαγωγές προϊόντων διύλισης πετρελαίου για να αποφύγουν πιθανές εγχώριες ελλείψεις, σύμφωνα με το Reuters.

Η απόφαση, που εκδόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, στοχεύει στις εξαγωγές βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών. Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει επίσημα το μέτρο.

Άλλες μεγάλες οικονομίες στην Ασία εξετάζουν ή έχουν ήδη εισαγάγει όρια στις τιμές των καυσίμων.

Η Ιάπωνας πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων του αυξανόμενου κόστους ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των τιμών της βενζίνης.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές θα μπορούσαν να περιορίσουν τη μέση τιμή αντλίας σε περίπου 170 γεν/λίτρο, με τις τιμές να είναι πιθανό να αυξηθούν έως και 200 ​​γιεν/λίτρο.

Το Τόκιο αποφάσισε επίσης να απελευθερώσει μονομερώς πετρέλαιο από στρατηγικά αποθέματα χωρίς να περιμένει συντονισμένη δράση με άλλες χώρες. Η Ιαπωνία πλήττεται σκληρά από τη σύγκρουση επειδή, ως η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές ενέργειας.

Στη Νότια Κορέα, ο Πρόεδρος Lee Jae-Myung ανακοίνωσε την εισαγωγή ανώτατου ορίου τιμών στα πετρελαϊκά προϊόντα.

«Αποφασίσαμε να ορίσουμε ένα σαφές ανώτατο όριο τιμών στις τιμές προμήθειας για να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, οι οποίες κυμαίνονται απότομα λόγω της ασταθούς διεθνούς κατάστασης», δήλωσε.

Η Ινδία έχει επίσης υιοθετήσει μέτρα ιεράρχησης των πόρων. Οι αρχές έχουν ζητήσει από τα διυλιστήρια να δώσουν προτεραιότητα στην προμήθεια υγροποιημένου αερίου πετρελαίου στα περίπου 330 εκατομμύρια νοικοκυριά που το χρησιμοποιούν για μαγείρεμα, έναντι των περισσότερων από τριών εκατομμυρίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εμπορικές φιάλες.

Παράλληλα με αυτά τα οικονομικά μέτρα, ορισμένες χώρες στην Ασία προσπαθούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Στο Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη, έχουν επανεισαχθεί προγράμματα εργασίας από το σπίτι για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων.

Η Ταϊλάνδη έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, ζητώντας από τους δημόσιους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί να χρησιμοποιούν ανελκυστήρες, να μειώσουν τη χρήση κλιματιστικών και να φορούν κοντομάνικα πουκάμισα αντί για κοστούμια.

Στις Φιλιππίνες και το Πακιστάν, οι αρχές έχουν εισαγάγει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και το Μπαγκλαντές αποφάσισε να επισπεύσει την αργία του Ιντ αλ-Φιτρ και να κλείσει τα πανεπιστήμια νωρίς σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης καυσίμων.