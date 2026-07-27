Φωτιές στη Γαλλία: Τα ζώα πρώτα θύματα της πύρινης λαίλαπας - Συναγερμός για τις συνέπειες στο περιβάλλον

Όποιο το κόστος σε περιουσίες ή ανθρώπινες ζωές, τα άγρια ζώα είναι αυτά που πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα από τις φωτιές που σαρώνουν τη Γαλλία και ιδίως τη Ζιρόντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 1.160.00 στρέμματα σε όλη τη χώρα, από την αρχή του έτους, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συνέπειες όμως θα είναι «καταστροφικές», εκτιμά η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί, που αναμένει ότι οι απώλειες των άγριων ζώων θα είναι «εξαιρετικά μεγάλες».

Φωτιές στη Γαλλία - «Τίποτα δεν αντιστέκεται στις φλόγες»

Σε ορισμένες ζώνες, όπως στην κοινότητα του Πορζ που καταστράφηκε από τη φωτιά, «τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες, είπε ο δασοπόνος μηχανικός Λοράν Τιγιόν, που εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF).

Όπως συμβαίνει συχνά στις δασικές πυρκαγιές, η πανίδα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα ζώα που έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν και σε εκείνα που παγιδεύονται στις φλόγες.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ στο Axios: «Έτοιμοι για σκληρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν»

Φωτιές στη Γαλλία - Τα παγιδευμένα ζώα

Αμφίβια, έντομα, ερπετά… πάρα πολλά είδη δεν έχουν την ταχύτητα για να διαφύγουν καθώς εξαπλώνονται οι φλόγες. Μεταξύ αυτών είναι και ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο πηλοβάτης, ένα είδος φρύνου που ζει στη Μεσόγειο και στα παράλια του Ατλαντικού, η μαργαριτοσαύρα, μια από τις μεγαλύτερες σαύρες της Ευρώπης, που ξεχωρίζει από τα ζωηρά χρώματά της και η νανομυγαλή, το μικρότερο θηλαστικό του κόσμου.

Τα έντομα θα επηρεαστούν επίσης σημαντικά, κυρίως εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο της προνύμφης και όσα ζουν στα δάση, είπε ο Γκρεγκουάρ Λοΐς, ορνιθολόγος στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού. Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή στα καμένα δάση θα είναι δύσκολη και για τα ωδικά πτηνά, που τρέφονται κατά κύριο λόγο με έντομα.

«Η περιοχή θα είναι εντελώς αφιλόξενη το επόμενο έτος», καθώς θα σπάσει η τροφική αλυσίδα, εξήγησε ο Λοΐς.

Για τα θαλάσσια είδη, οι στάχτες και τα τοξικά μόρια του καπνού θα αποδειχθούν ολέθρια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, ειδική στην προστασία των ζώων και τη διαχείριση κρίσεων. Έφερε ως παράδειγμα τη στικτή νεροχελώνα, ένα είδος που έχει ήδη επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του 2022.

Και τα ζώα που γλίτωσαν μένουν χωρίς «σπίτι»

Πολλά ζώα πρόλαβαν να φύγουν πριν τα φτάσουν οι φλόγες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι μπορούν να πηδήξουν ένα φράχτη δύο μέτρων με ένα άλμα και να φτάσουν στον δρόμο όμως, τα πανικοβλημένα ζώα κινδυνεύουν, βγαίνοντας από τα δάση, να συγκρουστούν με αυτοκίνητα ή με τρένα, είπε ο Λοΐς.

Υπάρχουν επίσης «δευτερογενείς» παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με την τοξικότητα των καπνών, ή με τα πλαστικά μόρια που θα εισπνεύσουν τα πουλιά, ανέφερε η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, η οποία αύριο θα μεταβεί στην κοινότητα Μεζός της Λαντ για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να προστατεύσουν τα ζώα.

Όσα γλίτωσαν θα πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. «Θα αναγκαστούν να βρουν μια θέση σε άλλα εδάφη, που είναι ήδη κατειλημμένα από άλλα ζώα και οι πόροι δεν επαρκούν για όλους», είπε ο Λοΐς.

Το θέμα της επανεισαγωγής των άγριων ζώων θα τεθεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είπε η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί, εξηγώντας ότι «χρειάζονται έναν βιότοπο».

«Η επανεισαγωγή τους ενώ δεν υπάρχουν πλέον δάση είναι περίπλοκο ζήτημα. Επομένως, αρχικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το αναγκαίο περιβάλλον», είπε σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.