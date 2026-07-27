Τρομακτικές οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία, Ισπανία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της ΕΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη και πολυήμερη μάχη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων για τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία και την Ισπανία και σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Κομισιόν, ενισχύθηκαν τα ευρωπαϊκά εναέρια μέσα.

Στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Τα περισσότερα από τα αεροσκάφη ανήκουν στον ευρωπαϊκό στόλο πυρόσβεσης rescEU.

Στην Ισπανία έχουν κινητοποιηθεί έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, ενώ η Πορτογαλία έχει αποστείλει 134 πυροσβέστες και 41 οχήματα.

🇫🇷 An equestrian center in Biscarrosse, southwestern France, released its horses as wildfire approached



Staff gave the animals a chance to survive and opened the gates because smoke, heat, and the speed of the flames made trailer evacuation impossible.pic.twitter.com/fOjvpiGLdd — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2026

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, με περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

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Παράλληλα, η δορυφορική υπηρεσία Copernicus παρέχει χαρτογράφηση έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των επιχειρήσεων στο πεδίο, ενώ το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις γαλλικές και τις ισπανικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν πρόσθετες ανάγκες.

A long and difficult night passed as a large wildfire forced the evacuation of 16,000 people in La Vall d’Uixo, Castellón Province, Valencia, Spain. pic.twitter.com/CqDMfpyBri — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ευρωπαϊκές ομάδες πυρόσβεσης είχαν ήδη αναπτυχθεί στη Γαλλία και την Ισπανία πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών, ώστε να ενισχύσουν άμεσα τις εθνικές δυνάμεις.

🇫🇷 Insane aerial video showing the massive wildfire near Bordeaux.



The fire is sitting about 15 km from the city in France's Gironde region, forcing over 220,000 people to pack up and leave while torching 42,000 hectares of pine forest.



Over 2,500 firefighters, backed up by… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 26, 2026

«Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Καμία χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρώπη δημιούργησε κοινή ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων, με αεροσκάφη, πυροσβέστες και πρόσθετη υποστήριξη όταν χρειάζεται», δήλωσε η Επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας, Χάτζα Λάχμπιμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ «θα σταθεί στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας μέχρι να σβήσουν οι πυρκαγιές».

🔥Spain and France battle raging wildfires as at least 250,000 people forced to flee.#wildfire pic.twitter.com/cOVMbwPhWh — CSE Aspirants (@cse_aspirantss) July 25, 2026

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενεργοποιείται έπειτα από αίτημα ενός κράτους-μέλους και συντονίζει τη συνδρομή των 37 συμμετεχουσών χωρών. Όταν οι εθνικές προσφορές δεν επαρκούν, η Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει το στρατηγικό απόθεμα rescEU, το οποίο σήμερα διαθέτει στόλο 22 πυροσβεστικών αεροσκαφών και πέντε ελικοπτέρων.