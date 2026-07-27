Τραμπ στο Axios: «Έτοιμοι για σκληρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν»

O Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχουν παγώσει οι επιθέσεις στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν οι συνομιλίες αποτύχουν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για σκληρή στρατιωτική δράση στην περιοχή».

Μιλώντας στο Axios, χαρακτήρισε ως «ακόμη μια ευκαιρία» το σκεπτικό πίσω από την απόφαση για παύση των πληγμάτων. Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε μια νέα συμφωνία που θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και θα επανεκκινήσει τις συνομιλίες για μια συνολική πυρηνική συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι, οι συνομιλίες διεξάγονται κυρίως μεταξύ Ιράν και Ομάν. Αλλά το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχουν ενεργά.

BREAKING: Trump tells Axios: I'm ready for "strong military action" if Iran talks failhttps://t.co/skxnWMjCtQ — Axios (@axios) July 27, 2026

«Βρισκόμαστε σε πολύ εις βάθος συνομιλίες με το Ιράν. Εάν δεν ευοδωθούν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε ο Τραμπ στο μέσο.

Ερωτηθείς για πόσο καιρό είναι διατεθειμένος να δώσει διπλωματία, ο πρόεδρος απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είτε θα προχωρήσει γρήγορα είτε καθόλου».

Η επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου και η αναφορά για τα πυρηνικά στο Ιράν

Αναφορικά με την επικείμενη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε: «Θα μιλήσω στον Μπίμπι για το γεγονός ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα είχε πυρηνικά όπλα μέχρι τώρα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί».

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Πρόκειται για την όγδοη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, και η πρώτη από τον Φεβρουάριο, ακριβώς πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν από κοινού αεροπορική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.