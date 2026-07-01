Τουλάχιστον έξι φέρεται να είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε 10όροφο σύμπλεγμα κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου, ενώ ο απολογισμός δεν είναι τελικός.

Όπως μεταφέρει το BBC, πυκνός καπνός φαινόταν να υψώνεται από τον όγδοο όροφο του κτιρίου στην περιοχή Λίνκεροβερ, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς λίγο πριν τις 11:00 ώρα Ελλάδος σήμερα (1/7).

Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να σκαρφαλώνει από το μπαλκόνι του μέσα από το παράθυρο ενός γείτονα για να ξεφύγει από τον μαύρο καπνό.

Φωτιά στην Αμβέρσα - Αγωνία για τους 200 ενοίκους

Η αστυνομία αναφέρει ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι ζουν στο οικοδομικό τετράγωνο και έχουν ήδη βρεθεί οι σοροί αρκετών θυμάτων.

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Ένοικος δήλωσε στην βελγική δημόσια τηλεόραση πώς ο πυκνός καπνός τον εμπόδισε να βγει από το διαμέρισμά του: «Οχυρωθήκαμε στο διαμέρισμά μας και περιμέναμε στο μπαλκόνι. Η πυροσβεστική ήρθε να μας σώσει από το μπαλκόνι περίπου 10 λεπτά αργότερα με το κλιμακοφόρο».

Οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι έψαχναν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα για πιθανά θύματα, εξηγώντας ότι ο καπνός είχε εξαπλωθεί γρήγορα σε όλο το κτίριο, καθιστώντας πιο δύσκολη την εκκένωση των ανθρώπων.

Ένας άλλος άνδρας είπε ότι οι πεθερικοί του, ένας από τους οποίους είναι ο πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας Μπομπ Κουλς, απομακρύνθηκαν με επιτυχία από το κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Several people were killed and many others injured after a major fire engulfed a 10-storey apartment building in Antwerp. Authorities said the blaze began on the eighth floor, triggering a massive emergency response and evacuation of over 200 residents. Police have not yet… pic.twitter.com/VYG5XaKKgQ — India Today Global (@ITGGlobal) July 1, 2026

Φωτιά στην Αμβέρσα - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Η αστυνομία δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της πυρκαγιάς, αν και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα De Standardaard ότι πριν το ξέσπασμα τις πυρκαγιάς πραγματοποιούνταν εργασίες στην οροφή της πολυκατοικίας.

Η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της Αμβέρσας, Μαρί ντε Κλερκ, δήλωσε ότι επρόκειτο για μια πολύπλοκη πυρκαγιά και η κακή ορατότητα και ο πυκνός καπνός στο κτίριο δυσκόλεψαν την κατάσβεσή της.

Ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε ότι οι σκέψεις του είναι με τα θύματα και τους κατοίκους που εκκενώθηκαν από την «τρομερή πυρκαγιά» στο Λινκερόβερ.