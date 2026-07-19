Φωτιά στην Μπανγκόκ: Στους 34 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε μπαρ - Τραγικές παραλήψεις δείχνουν οι έρευνες

Ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά σε μπαρ της Μπανγκόκ την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 34 νεκρούς, μετά τον θάνατο σήμερα 20χρονης που υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη Κυριακή σε δημοφιλές μπαρ-εστιατόριο στο βόρειο τμήμα της ταϊλανδικής πρωτεύουσας, στο Rong Beer Na Lat Phrao, όπου γινόταν συναυλία.

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Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 23:57 της Κυριακής και πιθανόν να προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής, σύμφωνα με τις αρχές.

Παρότι πυροσβέστες μετέβησαν στον τόπο της πυρκαγιάς εντός λεπτών, ένας συνδυασμός παραγόντων αποδείχτηκε φονικός για πολλούς από τους πελάτες της παμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση της σκηνής και πιθανόν για καλύτερη ηχομόνωση ανεφλέγησαν αυτόματα προκαλώντας ακραία θερμότητα και καπνό, προκαλώντας ασφυξία σε πολλούς από εκείνους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο μπαρ, σύμφωνα με δύο ειδικούς που μελέτησαν την πυρκαγιά.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης ερευνά εάν οι έξοδοι κινδύνου ήταν φραγμένες και εμπόδισαν τα θύματα να διαφύγουν από την φλεγόμενη παμπ, η οποία υποβλήθηκε σε έλεγχο ασφαλείας τον Απρίλιο.

«Η σοβαρότητα αυτής της πυρκαγιάς οφειλόταν σε ένα τεράστιο φορτίο καυσίμων», δήλωσε η Μπουσακόρν Σαενζούκ, η πρόεδρος της Επιτροπής Μηχανικής Πυροπροστασίας στο Ινστιτούτο Μηχανικής της Ταϊλάνδης, η οποία επιθεώρησε τον χώρο μετά την θανατηφόρα πυρκαγιά της Κυριακής.

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Βίντεο από τον χώρο πριν από την πυρκαγιά, του οποίου τη γνησιότητα διακρίβωσε το Reuters, δείχνει ένα πράσινο υλικό που μοιάζει με γρασίδι να καλύπτει το ταβάνι πάνω από τη σκηνή καθώς και κάτι που φαίνεται να είναι μαύρα ηχοαπορροφητικά πάνελ αφρού πάνω από χώρους που ήταν γεμάτοι με καθίσματα για τους πελάτες.

«Υπήρχαν πλαστικά υλικά και αυτά ήταν σχετικά πυκνά υλικά. Όταν αυτά αναφλέγονται, παράγουν μια φλόγα υπό μορφή πίδακα καθώς συγκεντρώνονται τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Η θερμότητα μεταφέρθηκε προς τα κάτω κάνοντας τα υλικά ου βρίσκονταν από κάτω να καούν. Οι καρέκλες με ταπετσαρία κάηκαν ολοσχερώς», εξηγεί η Μπουσακόρν.

Μόλις περίπου πέντε λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ο πυροσβέστης Τσακρίτ Κονγκόμ έφτασε στο σημείο για να βρει την παμπ απολύτως τυλιγμένη στον καπνό και προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες που έβγαιναν από την μπροστινή είσοδο.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ στη διάρκεια επιθεώρησης του τόπου του δυστυχήματος, κάποιος ενημερώνει τον πρωθυπουργό ότι μια πόρτα που κάποτε χρησίμευε ως έξοδος ήταν κλειδωμένη με σύρτη.

Οπτικό υλικό από κάμερα σώματος που έφερε ένας διασώστης και το οποίο είδε το Reuters δείχνει αρκετά θύματα πεσμένα μπρούμυτα στο πάτωμα κοντά στις τουαλέτες της παμπ.