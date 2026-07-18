«Βελούδινο» πραξικόπημα στο Ιράν: Πυρήνες της ισλαμικής επανάστασης βλέπουν «δωσίλογους» στην κυβέρνηση

Καθώς ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περπατούσε δίπλα στο φέρετρο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, μερικοί από τους μαυροντυμένους πενθούντες που τον περιέβαλλαν φώναζαν απευθείας προς αυτόν, «θάνατος στον δωσίλογο».

Λίγο πιο πέρα, ο Αμπάς Αραγτσί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν που διαπραγματεύτηκε την εκεχειρία με την κυβέρνηση Τραμπ και ήρε ορισμένες κυρώσει, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κηδεία αφού ένα πλήθος επιχείρησε να τον λιθοβολήσει.

Η εχθρότητα που εκφράστηκε εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της κηδείας αντανακλά μια φημολογία στις πιο ριζοσπαστικές παρατάξεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας εδώ και μήνες.

Ιράν: Το «βελούδινο» πραξικόπημα

Αυτό που διακινείται μεταξύ των πιο σκληρών θιασωτών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι πως οι επίσημοι ηγέτες του Ιράν, που διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον, οργανώνουν ένα «ήπιο» πραξικόπημα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των επαναστατικών της ιδανικών.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει σε κρυφό καταφύγιο, λόγω φόβων για δολοφονία από δυνάμεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

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Οι σκληροπυρηνικές παρατάξεις που παρευρέθηκαν στην κηδεία σε μεγάλους αριθμούς πιστεύουν ότι αντί να εκδικηθούν τη δολοφονία του Χαμενεΐ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραδόθηκαν υπογράφοντας μια συμφωνία που αψηφά τις εντολές του Ανώτατου Ηγέτη, γιου και διαδόχου του εκλιπόντος .

Οι ίδιοι κύκλοι έχουν κατηγορήσει την ορατή ηγεσία του Ιράν -αυτούς που διοικούν και εκπροσωπούν τη χώρα καθώς ο Χαμενεΐ παραμένει κρυμμένος- ότι σχεδιάζουν να εδραιώσουν την εξουσία καταλύοντας το κοινοβούλιο, αψηφώντας τις εντολές του στις διαπραγματεύσεις και επιχειρώντας να διαλύσουν τις νυχτερινές συγκεντρώσεις στους δρόμους που είχαν γίνει μια ισχυρή βάση εξουσίας για τους φονταμενταλιστές.

«Προειδοποίηση προς τον λαό του Ιράν: Επίκειται πραξικόπημα;» ρώτησε ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, ένας ριζοσπαστικός νομοθέτης, τις ημέρες πριν από την κηδεία του Χαμενεΐ.

Ιράν: Η κενή «καρέκλα» του Χαμενεΐ

Εν απουσία του Μοτζτάμπα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ , ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και ο υπουργός Αραγτσί έχουν γίνει τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα, υπεύθυνα για το μεταπολεμικό Ιράν.

Χωρίς πρόσβαση στον νέο ανώτατο ηγέτη, οι σκληροπυρηνικοί που είναι δυσαρεστημένοι με την απόδοσή του τους έχουν κατηγορήσει αντ' αυτού ότι σχεδιάζουν πραξικόπημα, δήλωσε στο CNN ο Αράς Αζίζι, ειδικός για το Ιράν που διαμένει στις ΗΠΑ.

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Κατά τη διάρκεια των μηνών πολέμου και διπλωματίας με το Ιράν, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την Ισλαμική Δημοκρατία ως «σοβαρά διαλυμένη», υποστηρίζοντας ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις έχουν εμποδίσει οποιαδήποτε συμφωνία.

Ωστόσο, παρά τις ορατές διαιρέσεις μεταξύ των νέων ηγετών και των σκληροπυρηνικών, οι παρατηρητές λένε ότι το καθεστώς παραμένει ενωμένο γύρω από έναν βασικό στόχο του τερματισμού του πολέμου με όρους που θα επιφέρουν άρση των κυρώσεων και θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στο Στενό του Ορμούζ.