Την βίασε, της έκοψε τα χέρια και την άφησε να πεθάνει: Αλλά η Mary Vincent είχε μία αποστολή

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις πολλαπλές «μάχες» της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο βιασμός παραμένει μία κουλτούρα και ένα φαινόμενο που επωμίζονται δυσανάλογα τα θύματα, κάτι που κάνει ξεκάθαρο η περίπτωση της Mary Vincent.

Όταν τίθεται υπό συζήτηση η αντιμετώπιση του βιασμού, τα θύματα, στις περισσότερες περιπτώσεις γυναίκες, καλούνται από την πρώτη στιγμή να ασχοληθούν όχι μόνο με την προσωπική τους σωματική και ψυχική ανάρρωση, αλλά και να πάρουν την ευθύνη της δικαίωσής τους.

Η κοινωνία καλεί τις γυναίκες να είναι έτοιμες να αμυνθούν, να καταγγέλλουν έγκαιρα, να διώκουν και να δικαιώνονται. Το απίστευτο είναι πως οι αναπαραστάσεις αυτές διεκδικούν σχεδόν τόσο χώρο όσο η ευθύνη του δράστη ή ο ρόλος της διαπαιδαγώγησης των αγοριών/μελλοντικών δραστών, και η ανάγκη για ένα δίκτυο πραγματικής κοινωνικής προστασίας.

Η Mary Vincent και το συμβάν

Η Mary Vincent ήταν 15 ετών το φθινόπωρο του 1978. Ήδη βίωνε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον εν μέσω του διαζυγίου των γονιών της, και το είχε σκάσει από το σπίτι της στο Λας Βέγκας. Έκανε ωτοστόπ κοντά στο Μοντέστο της Καλιφόρνια, ελπίζοντας να φτάσει στο σπίτι του παππού της, όταν ένας φαινομενικά ευγενικός ηλικιωμένος άντρας με ένα μπλε βαν σταμάτησε και της πρόσφερε μεταφορά.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ στο Axios: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα - Δεν έχει μείνει τίποτα να χτυπήσουμε στο Ιράν»

Ο άνδρας ήταν ο 51χρονος Λόρενς Σίνγκλετον, πρώην εμπορικός ναυτικός. Αφού σταμάτησε για λίγο για να παραλάβει άλλους επιβάτες και του αρνήθηκαν την είσοδο, ο Σίνγκλετον συνέχισε μόνος του με τη Mary, τελικά στρίβοντας σε έναν έρημο δρόμο. Τότε ήταν που το ένστικτό της μετατράπηκε σε φόβο.

Ο Σίνγκλετον άφησε τη νεαρή αναίσθητη, την έγδυσε και την έδεσε πισθάγκωνα. Την κακοποίησε σεξουαλικά επανειλημμένα, αγνοώντας για ώρες τις κραυγές και τις παρακλήσεις της να αφεθεί ελεύθερη, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

«Θέλεις να ελευθερωθείς; Θα σε ελευθερώσω», είπε ο Σίνγκλετον το επόμενο πρωί, αλλά όχι επειδή συγκινήθηκε από τις φωνές της. Με ένα τσεκούρι, για να ικανοποιήσει τη σαδιστική του ειρωνεία, έκοψε τα δεμένα χέρια της Vincent πάνω από τον καρπό, και την πέταξε σε ένα χαντάκι.

Η Mary Vincent όμως δεν πέθανε. Κατά κάποιον τρόπο, το άδικο δεν την άφησε. Αντίθετα, όπως έχει πει, μπορούσε εκείνα τα ατέλειωτα λεπτά να ακούσει, σχεδόν σαν ξένη φωνή, τις σκέψεις της:

«Δεν μπορώ να πεθάνω. Θα το κάνει αυτό σε κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να το αφήσω να συμβεί. Ήθελα να πάω σπίτι μου, θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια εκείνο το βράδυ».

Τα χέρια που πάντα δείχνουν

Η Mary πίεσε, αν μπορεί να το φανταστεί κανείς, τις ακρωτηριασμένες άκρες των χεριών της στο νωπό χώμα, για να σφραγίσει έστω λίγο την αιμορραγία, όσο σερνόταν έξω από το φαράγγι, χωρίς ρούχα, ενώ μόλις είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της. Μόλις έφτασε στο δρόμο, κατάφερε να σταματήσει ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

«Το επόμενο πρωί, δύο άτομα βρήκαν τη Mary Vincent να περιφέρεται γυμνή», αναφέρει ένα δικαστικό έγγραφο που εξασφάλισε το UPI . «Κρατούσε τα χέρια της ψηλά για να μην στραγγίξουν από αίμα».

Την παρέλαβαν και την μετέφεραν εσπευσμένα σε ένα κοντινό νοσοκομείο. Ένας ιατροδικαστής σκιτσογράφος συνεργάστηκε με τη Μαίρη καθώς ανάρρωνε από τα τραύματά της, και η περιγραφή της βοήθησε την αστυνομία να αναγνωρίσει και να συλλάβει τον Σίνγκλετον, ο οποίος αργότερα κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας, απαγωγή και πολλαπλές κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Vincent ήδη είχε φορέσει δύο προσθετικούς γάντζους, και ετοιμαζόταν για τη δύσκολη διαδικασία του δικαστηρίου. Όταν της ζητήθηκε να αναγνωρίσει τον Σίνγκλετον, τον έδειξε με την ασημένια απόληξη του νέου χεριού της.

Διαβάστε ακόμα: Μεγάλη Βρετανία: Χιλιάδες συγγραφείς λένε «όχι» στην εκμετάλλευση των έργων τους από την AI

«Μου επιτέθηκαν. Με βίασαν και μου έκοψαν τα χέρια. Χρησιμοποίησε ένα τσεκούρι... Με άφησε να πεθάνω».

Ο Σίνγκλετον καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποινή βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνια εκείνη την εποχή, αλλά εξέτισε μόνο οκτώ.

Εξερχόμενος από το δικαστήριο, φέρεται να είχε ψιθυρίσει στη Vincent πως «θα την αποτελείωνε όταν αποφυλακιζόταν». Καταλάβαινε το κακόγουστο αστείο του δικαστικού συστήματος.

Μία παρηγοριά ήταν πως η εξοργισμένη κοινωνία συνέχισε να τον «δείχνει». Αποφυλακίστηκε το 1987 και αντιμετώπισε την κατακραυγή της κοινής γνώμης. Πόλεις σε όλη την Καλιφόρνια διαμαρτυρήθηκαν για την απελευθέρωσή του και αναγκάστηκε να στεγαστεί σε ένα τροχόσπιτο στις φυλακές του Σαν Κουέντιν μέχρι να λήξει η αναστολή της αποφυλάκισής του, επειδή καμία κοινότητα της Βόρειας Καλιφόρνιας δεν τον δεχόταν, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Η αποστολή της Mary Vincent

Το 1997, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την επίθεσή του, ο Σίνγκλετον δολοφόνησε την 31χρονη Ροξάν Χέιζ στην Τάμπα της Φλόριντα. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά πέθανε από καρκίνο στη φυλακή το 2001.

Η Vincent είχε δηλώσει τότε ότι ήταν συντετριμμένη «επειδή έπρεπε να ξανασυμβεί προτού κάποιος συνειδητοποιήσει ότι δεν έπρεπε να είχε αφεθεί ελεύθερος εξαρχής».

«Μόλις πρόσφατα σταμάτησα να βλέπω εφιάλτες», είχε δηλώσει τότε στους Los Angeles Times . «Τώρα επέστρεψαν. Ξεκινάει με την κρίση μου και μετά καταλήγω να βλέπω όλους αυτούς τους άλλους ανθρώπους και χειρότερα πράγματα να τους συμβαίνουν».

Η «χρηστή» δικαιοσύνη είχε αδιαφορήσει και ενώ οι δικαστές μάλλον κοιμόντουσαν άνετα, οι Ερινύες είχαν ξαναβρεί τη Vincent, που μπροστά σε αυτό το θεσμικό κενό, πήρε ξανά την ευθύνη και τους πόνους πάνω της.

Η Vincent ρίχνει τη συμβολική πρώτη βολή κατά την εκδήλωση "Resolve to Stop the Violence Project", στο γήπεδο των Giants (Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 1999) | AP

Άρχισε να μοιράζεται την ιστορία της με θύματα τραυματικών εμπειριών και η καμπάνια της επέτρεψε να καταθέσει ενώπιον νομοθετικών σωμάτων, υποστηρίζοντας την αναθεώρηση των ποινών για βιασμούς.

Η Καλιφόρνια αργότερα ψήφισε νόμο που αύξανε τη μέγιστη ποινή για εγκλήματα όπως αυτό του Σίνγκλετον, ο οποίος ονομάστηκε ανεπίσημα «νομοσχέδιο Σίνγκλετον».

Η Vincent, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών πλέον, ζει με τον σύζυγό της στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Αυτοδίδακτη καλλιτέχνιδα, έχει δημιουργήσει χιλιάδες σχέδια σε παστέλ, που αποτυπώνουν ισχυρές γυναικείες φιγούρες και μάλιστα σχεδιάζει τα δικά της προσθετικά εργαλεία για διάφορες δραστηριότητες όπως το μπόουλινγκ, χρησιμοποιώντας ανταλλακτικά από παλιά στερεοφωνικά συστήματα και ψυγεία.