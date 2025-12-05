Φρίκη στη Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε 3 παιδιά μαζί της

Μια υπόθεση που προκαλεί ανατριχίλα έρχεται στο φως στη Γαλλία. Ένας 58χρονος άνδρας παραδέχτηκε ότι απέκτησε τρία παιδιά με την κόρη του και ότι ανάγκασε τον 11χρονο γιο του να κάνει σεξ με τη μητέρα του.

O εισαγγελέας της Βρέστης, στη δυτική Γαλλία, απήγγειλε κατηγορίες στον Γάλλο άνδρα στα τέλη Νοεμβρίου, όταν ο γιος του απευθύνθηκε στην αστυνομία περιγράφοντας τη φρίκη που ζούσε.

Το νεαρό αγόρι περιέγραψε χρόνια πατρικής κακοποίησης που ξεκίνησαν με την κόρη του άνδρα, η οποία είναι τώρα 33 ετών.

Φέρεται να της χορηγούσε αντιψυχωσικά φάρμακα και στη συνέχεια τη βίαζε, αναγκάζοντάς την να κάνει τρία παιδιά - συμπεριλαμβανομένου του 11χρονου αγοριού.

Το αγόρι αναγκάστηκε επίσης να παρακολουθεί πορνογραφικές ταινίες με τον πατέρα του και να κάνει σεξ με την ίδια του τη μητέρα.

Ο άνδρας κατηγορήθηκε για αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου, βιασμό με χορήγηση ουσίας στο θύμα εν αγνοία της, αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου άνω των δεκαπέντε ετών, διαφθορά ανηλίκου, αιμομικτική σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και συστηματική άσκηση βίας κατά ανηλίκου.

Και η κόρη, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους εισαγγελείς ως «θύμα» της κακοποίησης του πατέρα της, κατηγορήθηκε επίσης για συστηματική βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών και για διαφθορά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, αν και δεν έχει συλληφθεί.

Ο 11χρονος και οι αδελφές του, δίδυμα κορίτσια που είναι οκτώ ετών σήμερα, τέθηκαν σε αναδοχή.