Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και κακοποίησης ανηλίκων

Μια φρικτή υπόθεση ήρθε στο φως στη Γερμανία, καθώς παιδίατρος φέρεται να κατηγορείται για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης.

Πολλά από τα αδικήματα μάλιστα, έλαβαν χώρα εντός νοσοκομείου, εν ώρα εργασίας του γιατρού.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Χάφελαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την καταγγελία μίας μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ράτενοου.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές έχουν κατασχέσει πολυάριθμες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η προσοχή στράφηκε αμέσως στον εντοπισμό περισσότερων θυμάτων. Στην αιτιολογία της προφυλάκισης αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τον γερμανικό Όμιλο Κλινικών του Χάφελαντ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των «τεσσάρων ματιών», της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας δύο ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής εξέτασης. «Οι κατηγορίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους», παραδέχθηκε ο Ιατρικός Διευθυντής του Ομίλου Μάικ.