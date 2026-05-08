Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρχές στη Γερμανία, αφού ληστές φέρεται να χτύπησαν υποκατάστημα τράπεζας, ενώ αναφερόμενα έχουν κρατήσει ομήρους, κατά το Reuters.
Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/5) ότι αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού χρηματαποστολής, κρατήθηκαν όμηροι σε υποκατάστημα ταμιευτηρίου στην πόλη Σίντσιγκ.
Γερμανία: Ταμπουρωμένοι στην τράπεζα οι δράστες
«Πιστεύεται επί του παρόντος ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι προς το παρόν «σταθερή».
Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ξεκίνησε εκτεταμένες επιχειρήσεις και απέκλεισε μια μεγάλη περιοχή. Το περιστατικό αναφέρθηκε στο κέντρο της πόλης στο περιφερειακό κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτου στις 07:00 GMT, πρόσθεσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό εκτός της αποκλεισμένης περιοχής.
