Ληστές χτύπησαν χρηματαποστολή στη Γερμανία: Αναφορές για ομήρους

Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρχές στη βόρεια Γερμανία, αφού ληστές φέρεται να χτύπησαν χρηματαποστολή τράπεζας, ενώ αναφερόμενα έχουν κρατήσει ομήρους.

Αστυνομία στη Γερμανία | Getty
Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρχές στη Γερμανία, αφού ληστές φέρεται να χτύπησαν υποκατάστημα τράπεζας, ενώ αναφερόμενα έχουν κρατήσει ομήρους, κατά το Reuters.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/5) ότι αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού χρηματαποστολής, κρατήθηκαν όμηροι σε υποκατάστημα ταμιευτηρίου στην πόλη Σίντσιγκ.

Γερμανία: Ταμπουρωμένοι στην τράπεζα οι δράστες

«Πιστεύεται επί του παρόντος ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι προς το παρόν «σταθερή».

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ξεκίνησε εκτεταμένες επιχειρήσεις και απέκλεισε μια μεγάλη περιοχή. Το περιστατικό αναφέρθηκε στο κέντρο της πόλης στο περιφερειακό κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτου στις 07:00 GMT, πρόσθεσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό εκτός της αποκλεισμένης περιοχής.

