Φρίντριχ Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το τίμημα του πολέμου για τη Ρωσία

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε σήμερα (8/1) την Ευρώπη να αυξήσει το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία και να αναγκάσει τη Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη, προφανώς επειδή η Ρωσία δεν τη θέλει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς μετά τις συνομιλίες στο συνέδριο του συντηρητικού αδελφού κόμματος της Βαυαρίας.

«Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το τίμημα αυτού του πολέμου – η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόημα να τον συνεχίσει», κατέληξε ο Μερτς, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.