Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν να χτυπήσουν τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα χτυπήσουν τα πολεμικά τους πλοία, αν επιτεθούν στο Ιράν.

Φρουροί της Επανάστασης | Getty Images
Νέες απειλές εξέδωσε σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, τονίζοντας πώς οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ακόμη και περιορισμένη, θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα» σε περιφερειακές θέσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», τόνισε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, σύμφωνα με το Student News Network.

Ο Μουσαβί ουσιαστικά έδινε απάντηση σε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Φόρτωση BOLM...

