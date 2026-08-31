G20: Συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις ΗΠΑ - Στόχος η οικονομική απομόνωση του Ιράν

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών της G20 συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, που τους επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς αλλά ταυτόχρονα απαιτούν από αυτές να συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμό τους εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν την πρώτη σειράς συνόδων στο έδαφός τους σε ξενοδοχειακό συγκρότημα πλάι σε γήπεδο γκολφ στους πρόποδες των Απαλαχίων, στην Άσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με καταγωγή από την κοντινή Νότια Καρολίνα, ο αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να ενορχηστρώσει τις συνομιλίες, μαζί με τον επικεφαλής της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed) Κέβιν Γουόρς.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, που προεδρεύει φέτος στον θεσμό αυτό που συγκεντρώνει τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου --την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Γαλλία...-- θέλει ο διάλογος να επικεντρωθεί σε μέσα για την τόνωση της ανάπτυξης, την απορρύθμιση και τη μείωση των «ανισορροπιών» στις εμπορικές συναλλαγές.

Αλλά αναμένεται να επιβληθούν πολύ γρήγορα άλλα θέματα, τουλάχιστον στους διαδρόμους.

Πρώτα απ’ όλα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ πριν από έξι και πλέον μήνες, προκαλώντας ενεργειακή κρίση καθώς ανέβασαν τις τιμές της ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Σημαντικό στέλεχος της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, ο Σκοτ Μπέσεντ ανέλαβε να εξαπολύσει, με σειρά κυρώσεων, οικονομική επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν, που δεν μπόρεσε να κάμψει η αμερικανική στρατιωτική ισχύς.

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Ο υπουργός Οικονομικών πρόσφατα απηύθυνε προειδοποίηση στις χώρες που συνεχίζουν τις εμπορικές ανταλλαγές με την Τεχεράνη, επισείοντας την απειλή να τις αποκλείσει από το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, ο κ. Μπέσεντ θα διατρανώσει το μήνυμά του εναντίον του Ιράν στη συνάντηση που θα έχει με ομολόγους του στην Άσβιλ.

«Λεπτές συνομιλίες»

Άλλη εστία εντάσεων: παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών, η αμερικανική κυβέρνηση απέχει πολύ από το να έχει εγκαταλείψει αυτό το μέσο και μόλις ενεπλάκη σε εμπορικό πόλεμο με τον βόρειο γείτονά του, τον Καναδά, μέλος της G20 και της G7.

«Καθώς βρίσκεται τώρα σε εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, δεν υπάρχει ενότητα στην G7. Και χωρίς ενότητα στην G7, είναι δύσκολο να πας στην G20 και να κάνεις λεπτές συνομιλίες», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζος Λίπσκι, ερευνητής του κέντρου μελετών Atlantic Council.

«Νομίζω ότι οι περισσότερες χώρες θα ακούσουν με σεβασμό» τους αμερικανούς αξιωματούχους και οικοδεσπότες τους, «αλλά θα παραμείνουν επιφυλακτικοί εξαιτίας των μακροοικονομικών διακυβευμάτων γι’ αυτές, όπως και για τις ΗΠΑ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πληθωρισμό και στις πρόσφατη αύξηση του κόστους του κρατικού δανεισμού, την αύξηση των επιτοκίων.

Η G20 σχηματίστηκε μετά την ασιατική οικονομική κρίση της περιόδου 1997-1998, για να ενισχυθεί η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Συμμετέχουν 19 κράτη και δυο περιφερειακοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση.

Αποκλείονται δημοσιογράφοι

Η Νότια Αφρική αποκλείστηκε φέτος από τις εργασίες με απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορεί, χωρίς καμιά απόδειξη, τις αρχές στην Πρετόρια ότι έχουν εξαπολύσει διωγμό εναντίον των λευκών γαιοκτημόνων, φθάνοντας ως το σημείο να κάνει λόγο για «γενοκτονία».

Άλλη χώρα με σχέσεις λεπτές με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Βραζιλία του κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δεν έστειλε τον υπουργό Οικονομικών.

Αν και δεν είναι κράτος-μέλος για την ώρα, η Πολωνία προσκλήθηκε από την Ουάσιγκτον να συμμετάσχει σε όλες τις εργασίες, με φόντο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας της ανατολικής Ευρώπης.

Η Ρωσία αναμένεται να αντιπροσωπευτεί από απεσταλμένο του υπουργείου Εξωτερικών.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του διότι η χώρα αυτή, σε πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας από το 2022, δεν έχει αποκλειστεί από την G20.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να βρίσκεται σήμερα και αύριο Τρίτη στη Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), όπου αναμένεται να είναι παρόντες επίσης ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Ο οργανισμός, στον οποίο είναι ενταγμένα δέκα κράτη, έχει σκοπό να αποτελέσει αντίβαρο στην επιρροή της Δύσης και δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πέρα από αυτά της οικονομίας.

Παράλληλα, τα αιτήματα για διαπιστεύσεις στην G20 δημοσιογράφων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης πρώτης γραμμής απορρίφθηκαν, σύμφωνα με τα ίδια.

Το πρακτορείο κυρίως οικονομικών ειδήσεων Bloomberg δεν έλαβε καμιά διαπίστευση, ενημέρωσε εκπρόσωπός του το Γαλλικό Πρακτορείο προχθές Σάββατο το βράδυ, με το μέσο ενημέρωσης να στηλιτεύει «την επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη διαφάνεια».

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο συντάκτης της που καλύπτει το υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε διαπίστευση για να καλύψει τη συνάντηση.

Το υπουργείο Οικονομικών αντέδρασε αναφέροντας ότι έδωσε διαπιστεύσεις σε σχεδόν 300 εργαζόμενους μέσων ενημέρωσης κι ότι αναμένει από αυτούς κάλυψη «των γεγονότων», όχι «εντυπωσιοθηρική».

Ο κύκλος των συναντήσεων της G20 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου με τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Φλόριντα, σε πολυτελές συγκρότημα γκολφ που ανήκει στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.